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《寶可夢明耀之星》遊戲機登台 玩法、據點搶先公開

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
百萬YouTuber HowHow是寶可夢機台的死忠玩家。記者黃筱晴／攝影
百萬YouTuber HowHow是寶可夢機台的死忠玩家。記者黃筱晴／攝影

繼在台銷售創下1億張的《寶可夢加傲樂》後，SEGA台灣宣布4月2日將於全台正式推出新一代機種《寶可夢明耀之星》，全聯亦宣布加入機台設置行列，首波導入全台100間門市，不只吸引親子檔，這次要讓菜籃族也瘋狂。

《寶可夢明耀之星》延續《寶可夢加傲樂》的魅力，是款可以與寶可夢進行對戰，捕捉寶可夢，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」的卡片遊戲機，讓玩家們體驗熱血對戰與收藏樂趣。

遊戲玩法簡單直覺，透過連續按鍵即可展開激烈戰鬥，搭配華麗動畫與音效，增添臨場感。成功捕捉寶可夢後，玩家可獲得對應的「MEZASTAR卡匣」，可用於遊戲或收藏，無論新手或老手皆能輕鬆上手。此外，遊戲新增雙人合作模式，滿足特定條件即可解鎖特殊的搭檔對戰模式，與夥伴攜手挑戰強大寶可夢，挑戰成功的玩家皆能獲得卡匣。

《寶可夢明耀之星》還新增了可以註冊個人角色的「訓練家ID」功能，玩家只需加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」的官方LINE帳號，即可免費獲得「訓練家ID」，並透過ID在機台上查看新的遊戲進度，紀錄遊戲進度與最高分，提升遊戲樂趣。

除了既有的百貨、玩具經銷商、書局、統一超商等通路，《寶可夢明耀之星》機台版圖更進一步擴展至全聯福利中心、全家、萊爾富、燦坤3C等通路。此外，《寶可夢明耀之星》也在全機台導入電子支付功能，玩家可以選擇使用悠遊卡、悠遊付、一卡通或icash遊玩機台。

為迎接上市，SEGA台灣即日起至4月1日期間在台北、高雄舉辦《寶可夢明耀之星》先行體驗會，玩家只要預先註冊「訓練家ID」並前往先行體驗會活動會場，就有機會獲得「路卡利歐」活動卡匣以及新手教學DM，數量有限，送完為止。

另外，4月起也將陸續發售Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》的周邊商品，包含卡匣收藏盒、可與機台連動發動極巨化效果的「極巨腕帶」，還有限量10萬組可付款也可遊玩的MEZASTAR卡匣造型悠遊卡，粉絲們可得手刀搶購。

《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模式，人氣百萬YouTuber HowHow與童星演員大頭一起示範全新的合作對戰模式。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模式，人氣百萬YouTuber HowHow與童星演員大頭一起示範全新的合作對戰模式。記者黃筱晴／攝影
Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》的第一彈卡匣多達73種，每款卡匣都擁有獨特的插圖設計。記者黃筱晴／攝影
Pokémon MEZASTAR《寶可夢明耀之星》的第一彈卡匣多達73種，每款卡匣都擁有獨特的插圖設計。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》機台版圖進一步擴展至全聯福利中心、全家、萊爾富、燦坤3C等通路。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》機台版圖進一步擴展至全聯福利中心、全家、萊爾富、燦坤3C等通路。記者黃筱晴／攝影
MEZASTAR Station Taipei期間限定店4月1日將在台北車站內開幕。記者黃筱晴／攝影
MEZASTAR Station Taipei期間限定店4月1日將在台北車站內開幕。記者黃筱晴／攝影
專屬卡匣收藏盒等官方周邊商品將於4月起陸續發售。記者黃筱晴／攝影
專屬卡匣收藏盒等官方周邊商品將於4月起陸續發售。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》導入電子支付功能，玩家可以選擇使用悠遊卡、悠遊付、一卡通或icash遊玩機台。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》導入電子支付功能，玩家可以選擇使用悠遊卡、悠遊付、一卡通或icash遊玩機台。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模式。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模式。記者黃筱晴／攝影
《寶可夢明耀之星》使用的是全新設計MEZASTAR卡匣。記者黃筱晴／攝影
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一卡通 寶可夢 悠遊卡

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