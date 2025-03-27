《寶可夢明耀之星》遊戲機登台 玩法、據點搶先公開

繼在台銷售創下1億張的《寶可夢加傲樂》後，SEGA台灣宣布4月2日將於全台正式推出新一代機種《寶可夢明耀之星》，全聯亦宣布加入機台設置行列，首波導入全台100間門市，不只吸引親子檔，這次要讓菜籃族也瘋狂。

《寶可夢明耀之星》延續《寶可夢加傲樂》的魅力，是款可以與寶可夢進行對戰，捕捉寶可夢，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」的卡片遊戲機，讓玩家們體驗熱血對戰與收藏樂趣。

遊戲玩法簡單直覺，透過連續按鍵即可展開激烈戰鬥，搭配華麗動畫與音效，增添臨場感。成功捕捉寶可夢後，玩家可獲得對應的「MEZASTAR卡匣」，可用於遊戲或收藏，無論新手或老手皆能輕鬆上手。此外，遊戲新增雙人合作模式，滿足特定條件即可解鎖特殊的搭檔對戰模式，與夥伴攜手挑戰強大寶可夢，挑戰成功的玩家皆能獲得卡匣。

《寶可夢明耀之星》還新增了可以註冊個人角色的「訓練家ID」功能，玩家只需加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」的官方LINE帳號，即可免費獲得「訓練家ID」，並透過ID在機台上查看新的遊戲進度，紀錄遊戲進度與最高分，提升遊戲樂趣。

除了既有的百貨、玩具經銷商、書局、統一超商等通路，《寶可夢明耀之星》機台版圖更進一步擴展至全聯福利中心、全家、萊爾富、燦坤3C等通路。此外，《寶可夢明耀之星》也在全機台導入電子支付功能，玩家可以選擇使用悠遊卡、悠遊付、一卡通或icash遊玩機台。

為迎接上市，SEGA台灣即日起至4月1日期間在台北、高雄舉辦《寶可夢明耀之星》先行體驗會，玩家只要預先註冊「訓練家ID」並前往先行體驗會活動會場，就有機會獲得「路卡利歐」活動卡匣以及新手教學DM，數量有限，送完為止。