春假瘋出國 遠傳祭漫遊抽「日本遊輪雙人行」搶客

下周迎來四天春假，台灣人頻頻規劃出國行程，遠傳指出，台灣人不管飛往日韓賞櫻、前往東南亞海島放鬆，或探索中港澳美食，遠傳提供穩定高速的漫遊上網方案，讓旅客隨時打卡分享、導航查詢，輕鬆暢遊無憂。

遠傳表示，多元且彈性的上網方案與資費，滿足不同的旅客需求，指定定量包加1元多1GB，最低1GB只要60元起。大用量需求旅客，也可以選擇4至30天的吃到飽方案，一天99元起。透過遠傳官網或是遠傳心生活APP申辦，簡單快速、落地即用超方便。4月底前申辦，還有機會幸運抽中「日本遊輪雙人行」（價值新台幣30,000元）。（活動網址：https://fetnet.tw/au1rph）

遠傳也提醒，隨著技術演進，部分國家已陸續關閉3G網路，申請原號漫遊上網方案，在國外也能夠撥打／接聽重要來電、收發簡訊。金融消費驗證、帳戶登入安全考量亦需要透過原門號方可接收OTP驗證碼確保資訊安全。遠傳原號漫遊攜手國外漫遊業者，提供網路涵蓋範圍廣、穩定連線品質，出國上網體驗更加提升。

遠傳表示，針對國人經常出遊國家，推出多元且實惠的上網方案，提供1GB至12GB不同流量定量包，可依上網需求來選購；亞洲13國10GB定量包599元，平均1GB只要60元；中港澳10GB定量包699元；日本5GB加1元多1GB也只要489元，都是相當熱門推薦方案。旅途中若流量不夠用時，只要回傳簡訊就能輕鬆加購，使用天數15天，可依旅程長度自由選擇。網路需求量較大，也可以選購4至30天吃到飽方案，韓國、新加坡、泰國、印尼、香港等熱門國家最低一天只要99元，預算控制剛剛好不用擔心回國帳單爆表。

出國旅遊花費多，遠傳表示，貼心替用戶省荷包，攜手日本、韓國與泰國當地業者提供當地知名品牌與商家的美食、購物、交通等好康折扣優惠。遠傳主動發送給漫遊用戶當地合作的商家折扣優惠券連結，消費購物前下載、出示優惠券使用，包含知名服飾品牌GU、家電量販Bic Camera、愛電王等，最高7%折扣；南韓韓際新世界免稅店最高11.5萬韓元購物優惠券；泰國GRAB叫車85折、訂餐5折、超市外送75折優惠，超多好康旅遊輕鬆省。