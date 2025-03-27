春假瘋出國 遠傳祭漫遊抽「日本遊輪雙人行」搶客

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
遠傳電信。（聯合報系資料照片）
遠傳電信。（聯合報系資料照片）

下周迎來四天春假，台灣人頻頻規劃出國行程，遠傳指出，台灣人不管飛往日韓賞櫻、前往東南亞海島放鬆，或探索中港澳美食，遠傳提供穩定高速的漫遊上網方案，讓旅客隨時打卡分享、導航查詢，輕鬆暢遊無憂。

遠傳表示，多元且彈性的上網方案與資費，滿足不同的旅客需求，指定定量包加1元多1GB，最低1GB只要60元起。大用量需求旅客，也可以選擇4至30天的吃到飽方案，一天99元起。透過遠傳官網或是遠傳心生活APP申辦，簡單快速、落地即用超方便。4月底前申辦，還有機會幸運抽中「日本遊輪雙人行」（價值新台幣30,000元）。（活動網址：https://fetnet.tw/au1rph

遠傳也提醒，隨著技術演進，部分國家已陸續關閉3G網路，申請原號漫遊上網方案，在國外也能夠撥打／接聽重要來電、收發簡訊。金融消費驗證、帳戶登入安全考量亦需要透過原門號方可接收OTP驗證碼確保資訊安全。遠傳原號漫遊攜手國外漫遊業者，提供網路涵蓋範圍廣、穩定連線品質，出國上網體驗更加提升。

遠傳表示，針對國人經常出遊國家，推出多元且實惠的上網方案，提供1GB至12GB不同流量定量包，可依上網需求來選購；亞洲13國10GB定量包599元，平均1GB只要60元；中港澳10GB定量包699元；日本5GB加1元多1GB也只要489元，都是相當熱門推薦方案。旅途中若流量不夠用時，只要回傳簡訊就能輕鬆加購，使用天數15天，可依旅程長度自由選擇。網路需求量較大，也可以選購4至30天吃到飽方案，韓國、新加坡、泰國、印尼、香港等熱門國家最低一天只要99元，預算控制剛剛好不用擔心回國帳單爆表。

出國旅遊花費多，遠傳表示，貼心替用戶省荷包，攜手日本、韓國與泰國當地業者提供當地知名品牌與商家的美食、購物、交通等好康折扣優惠。遠傳主動發送給漫遊用戶當地合作的商家折扣優惠券連結，消費購物前下載、出示優惠券使用，包含知名服飾品牌GU、家電量販Bic Camera、愛電王等，最高7%折扣；南韓韓際新世界免稅店最高11.5萬韓元購物優惠券；泰國GRAB叫車85折、訂餐5折、超市外送75折優惠，超多好康旅遊輕鬆省。

漫遊 遠傳

延伸閱讀

泰國推動農業加工升級 機能食品專家訪團與虎科大技術交流

川普對進口汽車祭25%關稅 政院：有跨部會因應方案

LOL／Zeus經紀公司公開對話紀錄！指控T1起初提出降薪方案「令人失望」

影／貨車升降尾門釀意外 藍委呼籲交通部研議改善方案

相關新聞

千呼萬喚LV Sneakerina 時髦結合運動和芭蕾平底鞋

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）推出全新LV Sneakerina鞋款，正如其名結合Sneaker和Ba...

開幕爆人潮！2025台北國際美容保養展登場 美甲、韓國館超夯

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）今天（3月27日）至3月30日在台北世貿一...

新光三越「是誰遊樂園」巡迴首站 台南中山店3月28日開展

新光三越2025年「是誰遊樂園」巡迴展首展3月28日起至4月20日在新光三越台南中山店7樓展演空間展開，攜手知名插畫家王...

《寶可夢明耀之星》遊戲機登台 玩法、據點搶先公開

繼在台銷售創下1億張的《寶可夢加傲樂》後，SEGA台灣宣布4月2日將於全台正式推出新一代機種《寶可夢明耀之星》，全聯亦宣...

春假瘋出國 遠傳祭漫遊抽「日本遊輪雙人行」搶客

下周迎來四天春假，台灣人頻頻規劃出國行程，遠傳指出，台灣人不管飛往日韓賞櫻、前往東南亞海島放鬆，或探索中港澳美食，遠傳提...

前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品，繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」，隨著春天的到來，SUNMAI金色三麥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。