前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品,繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」,隨著春天的到來,SUNMAI金色三麥以伏特加為基底,加入香醇葡萄汁與豐富莓果調配,全新推出「葡萄調酒」。新品於7-ELEVEN統一超商獨家首賣,其餘通路4月起陸續上市,每罐500毫升,定價99元。

SUNMAI金色三麥近年鎖定台灣消費者喜好,以「水果」和「茶」兩大題材研發一系列調酒,接連創下銷售佳績,累計熱銷突破45萬罐,前一波推出的「草莓梅酒」,以香濃草莓詮釋戀愛般的溫柔酸甜,超濃果感直搗心扉,一上架立刻被消費者以新台幣下架搶購回家,刷新品牌調酒銷售最速紀錄。

全新超濃果感「葡萄調酒」,以伏特加為基底,獨特釀造工法凝聚最精華的真實果香,釋放紫葡萄飽滿完熟的濃郁甜美,再以莓果的輕盈酸香精準平衡整體風味,將精湛的調酒技藝發揮得淋漓盡致,從開罐撲鼻的自然香氣到入喉回甘韻味,超越所有人對水果調酒的味蕾經驗。

此外,迎接春天蓄勢待發的活力氛圍,SUNMAI金色三麥特別打造期間限定行動酒吧「大人的果汁BAR」,4月13日進駐華中露營場「2025 YES YOU CAN ! BEAUTY音樂祭」,4月19日、20日在「心中山市集」限時亮相。只要到活動現場打卡並上傳限動,即可享用SUNMAI金色三麥為大人特調的超濃果感「葡萄調酒」。

※ 提醒您:禁止酒駕 飲酒過量有礙健康