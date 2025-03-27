前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品，繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」，隨著春天的到來，SUNMAI金色三麥以伏特加為基底，加入香醇葡萄汁與豐富莓果調配，全新推出「葡萄調酒」。新品於7-ELEVEN統一超商獨家首賣，其餘通路4月起陸續上市，每罐500毫升，定價99元。

SUNMAI金色三麥近年鎖定台灣消費者喜好，以「水果」和「茶」兩大題材研發一系列調酒，接連創下銷售佳績，累計熱銷突破45萬罐，前一波推出的「草莓梅酒」，以香濃草莓詮釋戀愛般的溫柔酸甜，超濃果感直搗心扉，一上架立刻被消費者以新台幣下架搶購回家，刷新品牌調酒銷售最速紀錄。

全新超濃果感「葡萄調酒」，以伏特加為基底，獨特釀造工法凝聚最精華的真實果香，釋放紫葡萄飽滿完熟的濃郁甜美，再以莓果的輕盈酸香精準平衡整體風味，將精湛的調酒技藝發揮得淋漓盡致，從開罐撲鼻的自然香氣到入喉回甘韻味，超越所有人對水果調酒的味蕾經驗。

此外，迎接春天蓄勢待發的活力氛圍，SUNMAI金色三麥特別打造期間限定行動酒吧「大人的果汁BAR」，4月13日進駐華中露營場「2025 YES YOU CAN ! BEAUTY音樂祭」，4月19日、20日在「心中山市集」限時亮相。只要到活動現場打卡並上傳限動，即可享用SUNMAI金色三麥為大人特調的超濃果感「葡萄調酒」。

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