快訊

可口可樂緊急召回英國多款飲料！1成分含量過高恐釀腎衰竭

仍否認惡行…高雄連環分屍魔張介宗「延押2個月」可看報看電視

柯文哲遞狀了！有血尿、晚上被痛醒恐「腎損傷」 向法官聲請具保停押

聽新聞
0:00 / 0:00

前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
酒精度5%的微醺基調、新鮮現榨般的超濃果感，全新「葡萄調酒」於7-ELEVEN統一超商獨家搶先開賣。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
酒精度5%的微醺基調、新鮮現榨般的超濃果感，全新「葡萄調酒」於7-ELEVEN統一超商獨家搶先開賣。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品，繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」，隨著春天的到來，SUNMAI金色三麥以伏特加為基底，加入香醇葡萄汁與豐富莓果調配，全新推出「葡萄調酒」。新品於7-ELEVEN統一超商獨家首賣，其餘通路4月起陸續上市，每罐500毫升，定價99元。

SUNMAI金色三麥近年鎖定台灣消費者喜好，以「水果」和「茶」兩大題材研發一系列調酒，接連創下銷售佳績，累計熱銷突破45萬罐，前一波推出的「草莓梅酒」，以香濃草莓詮釋戀愛般的溫柔酸甜，超濃果感直搗心扉，一上架立刻被消費者以新台幣下架搶購回家，刷新品牌調酒銷售最速紀錄。

全新超濃果感「葡萄調酒」，以伏特加為基底，獨特釀造工法凝聚最精華的真實果香，釋放紫葡萄飽滿完熟的濃郁甜美，再以莓果的輕盈酸香精準平衡整體風味，將精湛的調酒技藝發揮得淋漓盡致，從開罐撲鼻的自然香氣到入喉回甘韻味，超越所有人對水果調酒的味蕾經驗。

此外，迎接春天蓄勢待發的活力氛圍，SUNMAI金色三麥特別打造期間限定行動酒吧「大人的果汁BAR」，4月13日進駐華中露營場「2025 YES YOU CAN ! BEAUTY音樂祭」，4月19日、20日在「心中山市集」限時亮相。只要到活動現場打卡並上傳限動，即可享用SUNMAI金色三麥為大人特調的超濃果感「葡萄調酒」。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

SUNMAI金色三麥超濃果感「葡萄調酒」新上市，無論啤酒或調酒，都陪你「今天喝好一點」。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥超濃果感「葡萄調酒」新上市，無論啤酒或調酒，都陪你「今天喝好一點」。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥全新「葡萄調酒」以伏特加為基底，自然濃口宛如新鮮現榨，精準平衡就像現調。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥全新「葡萄調酒」以伏特加為基底，自然濃口宛如新鮮現榨，精準平衡就像現調。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥罐裝調酒系列累計熱銷45萬罐，「草莓梅酒」以香濃草莓詮釋戀愛般的溫柔酸甜，上市秒殺絕版。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
SUNMAI金色三麥罐裝調酒系列累計熱銷45萬罐，「草莓梅酒」以香濃草莓詮釋戀愛般的溫柔酸甜，上市秒殺絕版。圖／金色三麥餐飲集團提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

水果 調酒 金色三麥

延伸閱讀

全聯1罕見水果限定回歸 婆媽瘋搶讚香甜：有莓果味道

喝3杯調酒硬要開車回家慘了 撞斷分隔島號誌桿被逮移送

攜手亞洲50大酒吧 圓山飯店推全新在地調酒

大蒜要生吃、葡萄柚連皮吃更好！常吃5食物降膽固醇防心血管疾病

相關新聞

前一波秒殺…這次搶得到嗎？ 金色三麥新品「葡萄調酒」開賣

SUNMAI金色三麥「超濃果感」調酒再推新品，繼前一波開賣即秒殺絕版的「草莓梅酒」，隨著春天的到來，SUNMAI金色三麥...

「拜託了冰箱」主廚孫鍾元 獲亞洲50最佳新上榜餐廳

由韓綜《拜託了冰箱》人氣主廚孫鍾元（Jongwon Son）掌勺的創新韓式料理餐廳「Eatanic Garden」，在「...

王品3大台味品牌聯名大甲媽祖繞境活動 點特色品項送「媽祖祝福筷」

王品（2727）3大台味品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」今年首次重磅聯名大甲媽祖繞境活動，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走...

如纏繞在手腕上的華麗鑽石！Chaumet最新藍色腕表來囉

Chaumet於1811年打造出第一款手鐲式的女性珠寶腕表，至今不斷推陳出新。薈萃精湛珠寶與腕表工藝打造的Joséphi...

丹麥最「仙」設計師品牌Cecilie Bahnsen 快閃遠百A13

時尚與運動的跨界時有所聞，並已然成為一股全新趨勢。喜事集團與丹麥服裝品牌Cecilie Bahnsen合作，正式進駐遠百...

販賣美味而非同情 馬偕喜樂工作坊提供障礙者就業安置

慢性精神疾病讓患者與社會脫節，30多歲小琪因為罹患思覺失調症，長期受幻聽所苦，影響工作能力與人際關係。經過治療後，她在馬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。