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「拜託了冰箱」主廚孫鍾元 獲亞洲50最佳新上榜餐廳

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
韓綜《拜託了冰箱》人氣主廚孫鍾元（Jongwon Son）。圖／摘自米其林官網
韓綜《拜託了冰箱》人氣主廚孫鍾元（Jongwon Son）。圖／摘自米其林官網

由韓綜《拜託了冰箱》人氣主廚孫鍾元（Jongwon Son）掌勺的創新韓式料理餐廳「Eatanic Garden」，在「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」中的排名自去年的第62名，晉升至今年的第25名；這不但是該餐廳首度闖入前50強，更同時獲頒2025年度「最佳新上榜餐廳獎（Highest New Entry Award）」。

「Eatanic Garden」創立於2022年，是一家創新韓國料理餐廳，以西式技法與創新形式，呈現韓國風味。餐廳名「Eatanic Garden」與韓語中「植物園（botanic garden）」的發音相近，藉此強調孫鍾元在首爾天際線中打造出一片都市綠洲的初心。

這裡沒有傳統的菜單，取而代之的是一份圖文並茂的食材指南，介紹主要的料理食材。創新菜式包括以發酵工藝帶出層次風味的「三式韓牛伴發酵椰菜花」，以及形如純淨雪花、以韓國四季變化為靈感的「冬季時蔬純白雪花」等。

外型帥氣的孫鍾元原本想當工程師，但在大學四年級時，偶然參觀了美國紐約的美國烹飪學院（CIA，Culinary Institute of America）受到啟發，因此決定轉戰餐飲，即使受到家人反對仍不改其志。他曾經在舊金山的米其林三星餐廳「Quince」跟「Benu 」、以及米其林二星餐廳 「Coi」與哥本哈根的米其林二星餐廳「Noma」歷練。

孫鍾元2018年回到韓國後，擔任創新法料餐廳「L 'Amant Secret」 的主廚，並帶領餐廳在 2021 年 11 月發布的《2021首爾米其林指南》，首度摘下第一顆米其林星星。他在2022年開設創新韓國料理餐廳「Eatanic Garden」；兩家餐廳都在《2025首爾、釜山米其林指南》當中，分別獲得米其林一星肯定。

孫鍾元曾經表示，「無論得星前後，我的日常生活始終如一。每天早晨醒來，喝杯咖啡，做些輕量運動，然後到餐廳烹飪並服務客人，這一切都沒有改變。秉持著「不斷進化」的理念，我希望自己能夠達到身為主廚的最佳狀態，也讓餐廳達到最理想的境界。」他說：「即使再過十年，我仍希望能每天早晨醒來，喝杯咖啡，並全力以赴地烹飪。」

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「 L 'Amant Secret」與「Eatanic Garden」雙雙獲得《2025首爾、釜山米其林指南》一星肯定。圖／摘自孫鍾元IG（@jw.sson）
「 L 'Amant Secret」與「Eatanic Garden」雙雙獲得《2025首爾、釜山米其林指南》一星肯定。圖／摘自孫鍾元IG（@jw.sson）
孫鍾元於2021年首度以「 L 'Amant Secret」，摘下米其林一星。圖／摘自米其林官網
孫鍾元於2021年首度以「 L 'Amant Secret」，摘下米其林一星。圖／摘自米其林官網
「Eatanic Garden」今年首度闖入「亞洲50最佳餐廳」前50強，名列第25名。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
「Eatanic Garden」今年首度闖入「亞洲50最佳餐廳」前50強，名列第25名。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供
「Eatanic Garden」以蕨菜、韓牛上腰肉、上肩胛翼板肉以及骨髓混合後，在炭火上細心燒烤，展現出韓國先人巧妙融合海鮮與肉類的智慧。圖／摘自「Eatanic Garden」IG（@eatanicgarden）
「Eatanic Garden」以蕨菜、韓牛上腰肉、上肩胛翼板肉以及骨髓混合後，在炭火上細心燒烤，展現出韓國先人巧妙融合海鮮與肉類的智慧。圖／摘自「Eatanic Garden」IG（@eatanicgarden）
「Mohm」是濟州島方言中的「Mojaba」，指的就是馬尾藻。「Eatanic Garden」精心熬煮骨湯，搭配冬季珍饈馬尾藻，製作出一道溫暖身心的料理。圖／摘自「Eatanic Garden」IG（@eatanicgarden）
「Mohm」是濟州島方言中的「Mojaba」，指的就是馬尾藻。「Eatanic Garden」精心熬煮骨湯，搭配冬季珍饈馬尾藻，製作出一道溫暖身心的料理。圖／摘自「Eatanic Garden」IG（@eatanicgarden）

米其林 餐廳

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