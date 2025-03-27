全台最南端！「誠品書店東港王船限定店」4月3日亮相 書區擴增1倍
全台最南端誠品書店4月3日正式亮相！誠品生活（2926）27日表示，「誠品書店東港王船限定店」去年底應邀進駐「屏東縣王船文化館」試營運以來，每月吸引上萬名國際觀光客及在地居民造訪，全店開放後，面積較現今擴增1倍，並計畫在5月延長營業至晚間8點。
誠品指出，「誠品書店東港王船限定店」除了涵蓋逾萬冊書籍、設立兒童玩教具專區，超過10場藝文活動也接連登場，讓周邊居民及遊客深度連結屏東地方文化。
誠品指出，歡慶正式開幕，屏東縣政府與東隆宮合作推出的最新「千歲巡狩王船御守」，4月3日起將於誠品書店東港王船限定店獨家販售，以王船彩繪結構復刻重現，並內含屏東東隆宮御賜平安符加持，保佑讀者出入平安順遂。
全台再遠的鄉鎮也可以透過「誠品線上」滿足閱讀與生活的想像，4月1日起跑的「中文館慶」逾百家合作出版社、超過10萬種中文圖書最低5折起，4月24日前誠品會員使用「月月樂讀」購書金單筆滿499元現折50元；4月1日到4月10日中文圖書滿千折百；線上首購還有誠品點數6倍送！
誠品指出，全台最南端誠品書店即將開幕，周邊居民也開心分享「終於不用為了逛書店跑到屏東市或高雄市。」開幕期間，豐沛藝文能量不間斷，不僅特邀知名金鐘主持人王浩一、在地台語繪本作家儲玉玲、儲嘉慧現身開講，由知名劇團「両両製造」、音樂藝術團體「野漫空間」及「不二擊」結合Live Music和即興舞蹈的特色演出《靠近水的地方》也將於書店上演，讓藝術流動於書頁間，與讀者近距離互動。
此外，屏東寫生嘉年華4月4日同步登場，4月3日到4月6日還有匯集近30家屏東手作美食品牌市集和街頭藝人表演，邀請讀者來趟東港，享受藝文與美食的熱鬧派對。會員專屬優惠同樣不容錯過，4月3日到4月13日誠品會員單筆滿千贈百，屏東縣民每月最後一周周日「縣民日」持身分證單筆享9折優惠；消費滿888元還可獲100元抵用券乙張。
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