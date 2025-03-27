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王品3大台味品牌聯名大甲媽祖繞境活動 點特色品項送「媽祖祝福筷」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
就饗推出媽寶雙人套餐，包含最受好評法蘭克牛排、香煎鮭魚排海陸雙主餐，還有蒜蓉芋籤、干貝鮮蝦2道台味小點。圖／王品集團提供
就饗推出媽寶雙人套餐，包含最受好評法蘭克牛排、香煎鮭魚排海陸雙主餐，還有蒜蓉芋籤、干貝鮮蝦2道台味小點。圖／王品集團提供

王品（2727）3大台味品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」今年首次重磅聯名大甲媽祖繞境活動，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走，另外信徒還能掃碼花車QR code領贈菜券，跟著大甲媽腳步賺好康。未來布局將穩固現有的據點，並積極向北中南擴點，預計2025年底前3大品牌，將再各展1到3間門市。

王品集團表示，就饗、丰禾及尬鍋為王品新興台式品牌，每個品牌全台目前均4到5間門市，也希望藉由大甲媽聯名活動，能擴大品牌聲量，預計2025年底前3大品牌，將再各展1-3間門市。

農曆三月瘋媽祖，有呷有BOBEE（保佑），王品集團即日起到4月30日，三大品牌也推出多道聯名料理，活動期間到門店點聯名菜色，就送已過香爐的限量「媽祖祝福筷」與祈願小卡，就算沒參加繞境，也能一起獲得媽祖加持過的祝福。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境，每年吸引百萬人參加，創造超過50億商機，活動開跑後，聯名套餐點餐率表現亮眼，像是尬鍋聯名雙人套餐，較過去套餐多2成點餐率，預計整檔活動能為品牌挹注2到3成業績。今年大甲媽將於4月4日起駕，王品三大品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」將派出專屬花車一同遶境祈福，花車彩繪Q版媽祖、加上三大品牌主打聯名菜圖樣，營造吃台式辦桌熱鬧氛圍。信徒還可掃花車上的QR code，參加萬事問媽祖求籤，即可獲得專屬贈菜券。

信徒還能搶在起駕前先繞進「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」向媽祖討吉利，即日起到4月30日品牌端出聯名料理逗熱鬧，「就饗」推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的「法蘭克牛排」與「香煎鮭魚排」海陸雙主餐，另外還有「蒜蓉芋籤」、「干貝鮮蝦」兩道台味小點，現炒時蔬、白飯和飲品等無限續，只要968元，隨聯名餐附贈「媽祖祝福筷」2雙及祈願小卡，誠意滿點。

尬鍋推出好芋喜臨BoBEE雙人套餐，包含聯名限定的香酥台味炸芋餅，活動期間還有聯名新品脆Q炸芋粿加價89元即可品嚐。圖／王品集團提供
尬鍋推出好芋喜臨BoBEE雙人套餐，包含聯名限定的香酥台味炸芋餅，活動期間還有聯名新品脆Q炸芋粿加價89元即可品嚐。圖／王品集團提供
就饗、尬鍋、丰禾首次聯名大甲媽祖繞境，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走，信徒還能掃碼花車領贈菜券。圖／王品集團提供
就饗、尬鍋、丰禾首次聯名大甲媽祖繞境，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走，信徒還能掃碼花車領贈菜券。圖／王品集團提供

大甲媽祖 王品集團

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