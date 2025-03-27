如纏繞在手腕上的華麗鑽石！Chaumet最新藍色腕表來囉
Chaumet於1811年打造出第一款手鐲式的女性珠寶腕表，至今不斷推陳出新。薈萃精湛珠寶與腕表工藝打造的Joséphine Aigrette系列腕表，將同名的珠寶設計概念延伸至腕表的創作，有別於一般腕表使用表扣連結的形式，如手鐲般的Joséphine Aigrette腕表採用開放式的設計，不須表扣便可直接從表帶開口處輕繞於手腕，輕鬆配戴如同第二層肌膚，既方便日常穿脫，亦不失獨特的俐落美感。今年，Joséphine Aigrette系列迎來全新精鋼搭配藍色藍色放射狀太陽紋表面的設計，為都會女性提供更為豐富的優雅選擇。
Chaumet經典的Joséphine系列珠寶，採用法國約瑟芬皇后鍾愛的設計元素，向這一代時尚偶像致敬。Joséphine Aigrette 將約瑟芬皇后喜愛的梨形切割寶石的優雅的線條融入表殼的設計：表盤宛如一顆完整的40克拉梨形鑽石點綴在腕間，藍寶石水晶鏡面彷彿鑽石桌面，鑲嵌一圈鑽石的金屬表圈微微傾斜宛如冠部，下方細窄線條令人想起鑽石的腰部。
點綴於12點鐘方向的1顆梨形鑽石更為整體造型畫龍點睛，標誌性設計一眼可辨。而為了能彰顯Joséphine Aigrette腕表如鑽石般迷人的設計，表圈更精心採用「雙爪鑲嵌」鑽石，比起市面上常見的四爪或六爪，能讓鑽石之間更緊密相連，為手腕上這枚如鑽石般的時計，折射出炫目光彩。
延續品牌兩百多年的精湛工藝傳統，2024年Joséphine Aigrette系列腕表推出18K玫瑰金及精鋼表帶款式，表鍊和表盤金屬皆採用Chaumet鏡面拋光工藝打造，貴金屬呈現如鏡子般明亮光滑的視覺效果，每段鏈節中央的「v」字造型刻面，將Joséphine系列另一標誌－鷺羽融進設計中，更增加立體感，隨著配戴者擺動之間捕捉光線，閃動明燦光彩。今年全新的精鋼表帶款，保有該系列的標誌特色之外，提供裝飾放射狀太陽紋的藍色表盤選擇，搭配度高，更顯年輕活力。
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