如纏繞在手腕上的華麗鑽石！Chaumet最新藍色腕表來囉

Chaumet於1811年打造出第一款手鐲式的女性珠寶腕表，至今不斷推陳出新。薈萃精湛珠寶與腕表工藝打造的Joséphine Aigrette系列腕表，將同名的珠寶設計概念延伸至腕表的創作，有別於一般腕表使用表扣連結的形式，如手鐲般的Joséphine Aigrette腕表採用開放式的設計，不須表扣便可直接從表帶開口處輕繞於手腕，輕鬆配戴如同第二層肌膚，既方便日常穿脫，亦不失獨特的俐落美感。今年，Joséphine Aigrette系列迎來全新精鋼搭配藍色藍色放射狀太陽紋表面的設計，為都會女性提供更為豐富的優雅選擇。

Chaumet經典的Joséphine系列珠寶，採用法國約瑟芬皇后鍾愛的設計元素，向這一代時尚偶像致敬。Joséphine Aigrette 將約瑟芬皇后喜愛的梨形切割寶石的優雅的線條融入表殼的設計：表盤宛如一顆完整的40克拉梨形鑽石點綴在腕間，藍寶石水晶鏡面彷彿鑽石桌面，鑲嵌一圈鑽石的金屬表圈微微傾斜宛如冠部，下方細窄線條令人想起鑽石的腰部。

點綴於12點鐘方向的1顆梨形鑽石更為整體造型畫龍點睛，標誌性設計一眼可辨。而為了能彰顯Joséphine Aigrette腕表如鑽石般迷人的設計，表圈更精心採用「雙爪鑲嵌」鑽石，比起市面上常見的四爪或六爪，能讓鑽石之間更緊密相連，為手腕上這枚如鑽石般的時計，折射出炫目光彩。