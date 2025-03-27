丹麥最「仙」設計師品牌Cecilie Bahnsen 快閃遠百A13

時尚與運動的跨界時有所聞，並已然成為一股全新趨勢。喜事集團與丹麥服裝品牌Cecilie Bahnsen合作，正式進駐遠百信義A13開設了品牌期間限定店，小而巧的空間內除展現設計師的甜美、公主、花卉風格，包含與The North Face合作的聯名系列也在此完整陳列，展現女力果敢、強韌的自信一面。

丹麥出生、1984年的設計師Cecilie Bahnsen畢業於倫敦皇家藝術學院，並曾入圍2017年的LVMH Prize，此後並曾在John Galliano、英國品牌ERDEM工作，最後於2015年創立同名品牌。Cecilie Bahnsen的服裝設計充滿大量的皺褶、花卉、A字裙，其設計風格鮮明，同時鼓勵自由混搭，在日常中展現甜美；像是2025的春夏推薦單品中黑色蓬蓬吊帶裙便可搭配白色薄紗上衣或T恤，其他諸如冰藍色泡泡袖洋裝、淺綠色蕾絲細肩帶洋裝、與白色短袖洋裝則同樣具備了縮口、皺摺設計，加上部分的抽繩細節，在日常中展現出甜美的古典公主風。

品牌與The North Face的首度聯名系列並推出7款涵蓋防水外套、迷你斜背包、大型旅行袋、機能靴、連身裙與短褲的單品，除了向The North Face設計師Ingrid Harshbarger致敬，細膩細節完全展現出Cecilie Bahnsen的一絲不苟與對細節的高完成度，兼具機能性與優雅風格；像是Charlotte Glenclyffe戶外機能靴的內靴從鞋底、鞋面都滿佈Cecilie Bahnsen經典小花Logo，本季並以五瓣的「山荷葉花」為主題，以立體、刺繡的多元方式呈現；此外詢問度超高、開賣即接近斷貨的Maria Base Camp迷你斜背小包，除了使用The North Face的小包原款輪廓，但加以大量刺繡、縫製、拼接細節對包款進行改造。