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販賣美味而非同情 馬偕喜樂工作坊提供障礙者就業安置

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
馬偕醫院總院長張文瀚（右三）、台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻（右一）、馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋（左三）等人向喜樂工作坊員工學習如何製作餐食飲品。記者李青縈／攝影
馬偕醫院總院長張文瀚（右三）、台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻（右一）、馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋（左三）等人向喜樂工作坊員工學習如何製作餐食飲品。記者李青縈／攝影

慢性精神疾病讓患者與社會脫節，30多歲小琪因為罹患思覺失調症，長期受幻聽所苦，影響工作能力與人際關係。經過治療後，她在馬偕醫院「喜樂工作坊」工作，從餐點製作、賣場清潔、點貨、外送等訓練社交能力、人際關係，不只培養工作責任感，體能跟耐力都增加，逐漸建立返回社會的信心，最後成功至超商就業。

馬偕醫院「喜樂工作坊」成立廿年，今天舉辦「醫路相伴 喜樂綻放」成果發表會。「喜樂工作坊」是庇護工場，提供身心障礙者過渡性的就業安置，目前在馬偕醫院八樓廚房內場、三樓吧台、一樓餐車，提供販售餐飲等服務。喜樂工作坊就業服務員鄭緯說，每月盈餘皆回饋員工，工作坊販賣的是讓人忍不住想回購的美味，而非同情。

馬偕醫院總院長張文瀚今出席活動，向喜樂工作坊員工學習飲品製作。他表示，20年前精神醫學部發起推動庇護工場，作為訓練跟就業間的中繼站，希望讓弱勢得到更多照顧，「沒想到這幾年來好像我才是弱勢，總是吃他們的產品」，喜樂工作坊員工靠著他們自己雙手，改變弱勢的命運。

台北市勞動力重建運用處處長陳昆鴻表示，馬偕醫院是台北最早開始協助慢性精神病患者的單位之一，台北市政府也持續對「喜樂工作坊」提供補助，這年來看到員工們從包裝咖啡、蜜香紅茶等起步，建立自信後，不乏有人轉任醫院庶務人員。如今20年有成，他也向喜樂工作坊員工學習手沖咖啡，笑稱「原來以前手沖咖啡都步驟都錯了」。

喜樂工作坊目前有12名員工、2位就業服務員。馬偕醫院精神醫學部主任徐堅棋指出，工作坊作業會拆解成標準化作業，一個個步驟讓員工按照能力學習。目前有超過10人順利「畢業」，可獨立生活、成功就業，從公寓大厦保全、清潔員、超商員工、日式料理員工等，都有他們的身影。

馬偕醫院喜樂工作坊成立廿年，提供包含門市零售、販售餐飲，以及食材包裝等職業復健，讓身心障礙者有過渡性的就業安置。記者李青縈／攝影
馬偕醫院喜樂工作坊成立廿年，提供包含門市零售、販售餐飲，以及食材包裝等職業復健，讓身心障礙者有過渡性的就業安置。記者李青縈／攝影

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