王品首次聯名大甲媽祖繞境 這三個品牌積極北中南擴點

農曆3月瘋媽祖，王品（2727）三大台味品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」今年首次重磅聯名大甲媽祖繞境活動，派出專屬繞境花車跟著媽祖逗陣走，另外信徒還能掃碼花車QR code領贈菜券。王品表示，就饗、丰禾及尬鍋為王品新興台式品牌，每個品牌全台目前均4-5間門市，希望藉由大甲媽聯名活動，能擴大品牌聲量。未來布局將穩固現有的據點，並積極向北中南擴點，預計2025年底前3大品牌，將再各展1-3間門市。

大甲鎮瀾宮媽祖繞境，每年吸引百萬人參加，創造超過50億商機，活動開跑後，聯名套餐點餐率表現亮眼，像是尬鍋聯名雙人套餐，較過去套餐多二成點餐率，預計整檔活動能為品牌挹注二至三成業績。今年大甲媽將於4月4日起駕，王品三大品牌「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」將派出專屬花車一同遶境祈福，花車彩繪Q版媽祖、加上三大品牌主打聯名菜圖樣，營造吃台式辦桌熱鬧氛圍。信徒還可掃花車上的QR code，參加萬事問媽祖求籤，即可獲得專屬贈菜券。

信徒還能搶在起駕前先繞進「就饗」、「尬鍋」、「丰禾」向媽祖討吉利，即日起到4月30日品牌端出聯名料理逗熱鬧，「就饗」推出「媽寶雙人套餐」，包含最受好評的「法蘭克牛排」與「香煎鮭魚排」海陸雙主餐，另外還有「蒜蓉芋籤」、「干貝鮮蝦」兩道台味小點，現炒時蔬、白飯和飲品等無限續，只要968元，隨聯名餐附贈「媽祖祝福筷」2雙及祈願小卡，誠意滿點。

台式潮鍋「尬鍋」推出「好芋喜臨BoBEE雙人套餐」，包含聯名限定的「香酥台味炸芋餅」1份，主餐可選「海陸爆吃」或「肉肉狂享」，能搭配「蒜頭蛤蜊雞湯」與「剝皮辣椒雞湯」兩大明星雞湯底和多款台式副食，套餐同樣可獲贈已過香爐的祈願小卡和「媽祖祝福筷」2雙，送完為止。活動期間還有聯名新品「脆Q炸芋粿」加價89元即可品嚐。即日起到4月30日，內用消費雙人套餐，還可玩擲筊尬好運活動，擲出3個聖筊送海鮮拼盤一份。

「丰禾」端出「龍來丰媽祖」豪華菜色，有清爽開胃的「水果叭噗龍蝦鬆」、溫潤甘甜的「奶油當歸龍蝦」及經典必吃「蔥薑醬爆龍蝦」3道聯名餐點，活動期間到店內用消費多人套餐，能以699元優惠價，加購原價1,280元龍蝦料理。再贈價值1,200元的現金券、祈願小卡和限量「媽祖祝福筷」1雙。