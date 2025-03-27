Lenovo 8款AI筆電、平板齊發 早鳥購機贈大禮包、手把

Lenovo AI Now發表會一口氣推出8款筆電與平板新品，搭載「Lenovo AI Now」，強調本地AI運算、個人化體驗與隱私保護，滿足不同消費者的行動工作與娛樂需求。

Lenovo獨家研發的AI Now助理，採用Meta Llama 3模型，透過裝置端AI技術，提供智慧摘要、內容潤飾、智慧搜尋與資訊比較等功能，確保所有數據皆儲存本地，並支援語音與文字指令調整螢幕亮度、啟用護眼模式等，提高工作效率。AI Now可於Yoga全系列新品上運行，提供本地聊天、個人化AI生成內容體驗，讓使用者順暢完成內容摘要、文件管理等工作。

Yoga Slim 9為全球首款採用螢幕下鏡頭（CUD）技術的Copilot+ PC，搭載3,200萬畫素高解析相機，隱藏於4K PureSight Pro OLED螢幕下方，螢幕佔比高達98%，帶來極致視覺體驗。Yoga 9 2-in-1 Aura Edition具備5個Quick Key快捷鍵，內建Smart Note，無須解鎖即可快速筆記並同步雲端。Yoga Slim 7 Aura Edition則結合1.19公斤輕薄機身與強大效能，滿足行動創作者需求。Yoga 7 2-in-1提供14吋與16吋PureSight OLED螢幕，支援100% DCI-P3廣色域，確保色彩精準度，適合影像與影片編輯。

AI Now亦搭載於Lenovo首款AI平板Yoga Tab Plus，搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器，具備20TOPS AI運算能力，內建Lenovo AI Note與AI Transcript，支援即時語音轉錄與翻譯，助力創作與多語言交流。

Lenovo進一步擴大平板陣容，Legion Tab為台灣首款Legion系列遊戲平板，搭載Snapdragon 8 Gen 3處理器與Legion ColdFront散熱技術，支援AAA級遊戲運行，配備8.8吋165Hz PureSight Pro螢幕，帶來流暢遊戲體驗。Lenovo Tab則配備10.1吋FHD螢幕，提供沉浸式影音體驗，全金屬機身設計兼具質感與耐用性。Lenovo Tab One適合日常娛樂與輕度遊戲，搭載MediaTek Helio G85處理器，支援Android 14系統，重量僅330g，單手操作輕鬆便利。