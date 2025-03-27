有夠黑！德克士「黑金脆皮手槍腿」酥皮升級3.0

香酥的炸雞絕對是許多人無法抗拒的好滋味。連鎖速食「德克士」透過升級脆皮，推出全新「黑金脆皮手槍腿」，帶來味覺與視覺的多重感受。另外「豪香劇場炸雞」則是推出滿額送宇宙雞翅、花旦豆腐等限時優惠活動。

連鎖速食「德克士」自3月28日起，推出脆皮炸雞3.0版本的「黑金脆皮手槍腿」除了使用優質腿肉搭配數十種醃料醃漬入味之外，同時升級使用可可炸粉，搭配獨家技術，打造出脆口的「黑色脆皮」，最外層再灑上大蒜、洋蔥等辛香料製成的灑粉，創造出獨特的全新風味。原價每份165元，3月28日至4月30日期間，尊享會員可享單品8折，集享會員享88折嘗鮮優惠。