全新寶可夢卡片遊戲機空降全聯！首批導入這100家門市

廣受眾多玩家喜愛！繼在台銷售創下1億張的「寶可夢加傲樂」後，由SEGA台灣所代理的後續機種《寶可夢明耀之星》即將在4/2全台同步上市，全聯也加入此波機台設置行列，導入全台北、中、南、東100間門市（店鋪搜尋：https://www.pokemonmezastar.com.tw/stores）。

「寶可夢明耀之星」是一款可以與寶可夢進行對戰、捕捉寶可夢，並收集從機台中釋出的「MEZASTAR卡匣」的卡片遊戲機；遊戲充滿樂趣，也注重親子和朋友之間的互動。

《寶可夢明耀之星》可以使用在遊戲中獲得的「MEZASTAR卡匣」，享受與強大寶可夢的對戰及捕捉。遊戲設計簡單易懂，只需連續按下按鈕，就能享受充滿震撼感的寶可夢對戰；遊戲內融入了精美的動畫、動感的特效和音樂，每一場對戰都充滿驚喜和挑戰。成功捕捉到寶可夢後，該寶可夢會以「MEZASTAR卡匣」的形式釋出，這些卡匣可用於遊戲或收藏。無論是卡片遊戲新手或老手，每個人都能輕鬆上手，享受《寶可夢明耀之星》的遊戲體驗。

機台再進化！可進行「合作對戰」的雙人機台登場

《寶可夢明耀之星》新增了可以兩人同時遊玩的模式。當滿足特定條件時，將會解鎖特殊的搭檔對戰模式，兩位玩家將攜手挑戰強大的寶可夢。若挑戰成功，兩位玩家都能獲得該寶可夢的「MEZASTAR卡匣」。同時機台也新增了可以註冊自己角色的「訓練家ID」功能，玩家只需加入「SEGA TAIWAN卡片遊戲」的官方LINE帳號，即可免費獲得「訓練家ID」，玩家可在機台上查看新的遊戲進度或記錄對戰的最高分數，讓遊戲體驗變得更加有趣。

搶在4/2正式上市之前，SEGA台灣將同步在台北和高雄舉辦《寶可夢明耀之星》先行體驗會！3/27台北場更邀請百萬YouTuber HowHow與粉絲們同樂。活動期間，玩家可以親自體驗《寶可夢明耀之星》的獨特魅力，並與其他玩家一起享受這款新遊戲的樂趣。另外，只要預先「註冊訓練家ID」並到活動會場，就有機會獲得「路卡利歐」活動卡匣以及新手教學DM（數量有限，送完為止）。不僅如此，現場還有許多精彩舞台活動，參加活動還可以獲得官方準備的特別贈品。