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中華郵政5款新特種郵票曝光 4月14日陸續推出
中華郵政公司將於今年第2季發行5套新郵票品，包含「量子科學與技術郵票小全張」、「台灣民間信仰郵票（114年版）」、「寶島風情郵票-嘉義」、「台灣工藝郵票」、「休閒活動郵票（第3輯）」，5款特種郵票將於4月14日起陸續發行。
中華郵政指出，量子科學與技術郵票小全張，預計今年4月14日發行，為彰顯量子科學技術在人類科技革新上的嶄新里程碑，以「黑體輻射、光電效應」、「康普頓效應、波耳原子模型」、「波包、薛丁格的貓」及「量子位元、量子通訊」為主題，發行小全張1張，採燙印金箔，內含面值15元郵票4枚。
台灣民間信仰郵票（114年版）預定4月25日發行，繼2021年發行「台灣民間信仰郵票」後，續以福德正神、關聖帝君、玉皇上帝、觀世音菩薩為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。
寶島風情郵票-嘉義郵票預定5月7日發行，繼2016年起發行「寶島風情」系列郵票後，續以嘉義著名景點二延平步道、太平雲梯、嘉義市史蹟資料館及蘭潭為主題，發行郵票1套4枚，面值分別為6元、8元2枚及12元。
四、臺灣工藝郵票：特種郵票，預定114年6月6日發行。為闡揚臺灣工藝之美，以國立臺灣工藝研究發展中心典藏之〈藺草提籃〉、〈漫舞〉、〈山影〉及〈三角錐型花器〉為主題，發行郵票1套4枚，面值均為8元。
休閒活動郵票（第3輯）預定6月26日發行，為提倡國民健康樂活的生活態度，並鼓勵親子同樂，參與有益身心之活動，繼2023年、2024年發行休閒活動郵票第1、2輯後，續以紓壓有趣的戶外活動「熱情升空」、「野餐歡聚」、「觀星探祕」、「飆風競技」、「暢快路跑」及「逐浪嬉波」為主題，發行郵票1套6枚，採聯刷方式印製，面值均為8元。
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