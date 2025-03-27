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JAMEI CHEN 2025春夏 慵懶、華美與度假的風格聯集

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
黑白分明的格紋是品牌2025春夏的重要「表情」，並在版型上展現腰身與穠纖合度的魅力。圖／JAMEI CHEN提供
黑白分明的格紋是品牌2025春夏的重要「表情」，並在版型上展現腰身與穠纖合度的魅力。圖／JAMEI CHEN提供

台灣設計師品牌JAMEI CHEN昨日於天母「另空間Dialogue」發表了2025春夏系列，本季以Modern Mythology為主題，發表合計約50套服裝。秀場場並大量陳列台灣藝術家林博裕的陶藝品，透過宛如藝廊的裝置，呈現出古典與質樸詩意。

深淺不一的米白、米胚色、米灰色與黑成為本季愛用色彩，並使用包含義大利柔軟半透面料、純棉府綢襯衫布與松石綠棉麻面料。印象中的雙排扣西裝外套從結構、材質上被雙重解構，保留了寬大翻領，但結合細膩柔美的蕾絲刺繡，外搭一款白色落肩長衫、內搭黑色泳衣，氣質開場；傳統的Trench Coat風衣也被改造，保留腰身繫帶、排釦、領片、裁片等特色，但蛻變成一款削肩圓領連身裙；這種若隱若現、擷取了男士自信，但賦予女性柔美的特色稍後也出現在第25套造型中，棉麻材質的長版兩顆釦西裝外套搭配寬鬆長褲，並內搭一條皮繩金色J字母項鍊，其中J正是JAMEI CHEN的英文名字首字母縮寫。

自然感的麻基底面料進行了緞面處理，因此兼具麻的透氣、亦有緞面的光潔亮麗；部分系列並運用法國手工縫珠蕾絲接縫於細織棉的烏干面料，散發出宛如19世紀的歐洲骨董衣的浪漫懷舊；蕾絲不僅是古典與華美的表徵，也結合了運動式短版上衣、涼鞋與牛仔褲，展現出輕快動感。黑白分明的格紋成為2025春夏的重要表情，帶來七分袖小外套、百摺高衩長裙、短褲、連身裙的豐富品項。

最後壓軸三套更呈現了統一的服裝語彙：繁複皺褶、飄逸的長裙襬、V字領口，當模特兒行走時所散發的自由與流動感，直讓人想起身離開當下，前往任何一個放鬆的、度假的遠方。

削肩的白色連身寬褲，行走時散發著洗鍊與自信。圖／JAMEI CHEN提供
削肩的白色連身寬褲，行走時散發著洗鍊與自信。圖／JAMEI CHEN提供
壓軸的三套造型以皺褶、飄逸、寬鬆為聚焦，展現出愜意的度假感。圖／JAMEI CHEN提供
壓軸的三套造型以皺褶、飄逸、寬鬆為聚焦，展現出愜意的度假感。圖／JAMEI CHEN提供
2025春夏再度展現了設計師陳季敏遊走於古典與當代之間的自由跨界。圖／JAMEI CHEN提供
2025春夏再度展現了設計師陳季敏遊走於古典與當代之間的自由跨界。圖／JAMEI CHEN提供
同樣是蕾絲，有一整套華麗古典如斗篷式的雙面蕾絲外套，也有輕巧點綴在運動小可愛上衣與牛仔褲寬邊的青春，展現設計師在蕾絲運用上的輕巧多變與巧思。圖／JAMEI CHEN提供
同樣是蕾絲，有一整套華麗古典如斗篷式的雙面蕾絲外套，也有輕巧點綴在運動小可愛上衣與牛仔褲寬邊的青春，展現設計師在蕾絲運用上的輕巧多變與巧思。圖／JAMEI CHEN提供

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