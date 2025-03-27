JAMEI CHEN 2025春夏 慵懶、華美與度假的風格聯集

台灣設計師品牌JAMEI CHEN昨日於天母「另空間Dialogue」發表了2025春夏系列，本季以Modern Mythology為主題，發表合計約50套服裝。秀場場並大量陳列台灣藝術家林博裕的陶藝品，透過宛如藝廊的裝置，呈現出古典與質樸詩意。

深淺不一的米白、米胚色、米灰色與黑成為本季愛用色彩，並使用包含義大利柔軟半透面料、純棉府綢襯衫布與松石綠棉麻面料。印象中的雙排扣西裝外套從結構、材質上被雙重解構，保留了寬大翻領，但結合細膩柔美的蕾絲刺繡，外搭一款白色落肩長衫、內搭黑色泳衣，氣質開場；傳統的Trench Coat風衣也被改造，保留腰身繫帶、排釦、領片、裁片等特色，但蛻變成一款削肩圓領連身裙；這種若隱若現、擷取了男士自信，但賦予女性柔美的特色稍後也出現在第25套造型中，棉麻材質的長版兩顆釦西裝外套搭配寬鬆長褲，並內搭一條皮繩金色J字母項鍊，其中J正是JAMEI CHEN的英文名字首字母縮寫。

自然感的麻基底面料進行了緞面處理，因此兼具麻的透氣、亦有緞面的光潔亮麗；部分系列並運用法國手工縫珠蕾絲接縫於細織棉的烏干面料，散發出宛如19世紀的歐洲骨董衣的浪漫懷舊；蕾絲不僅是古典與華美的表徵，也結合了運動式短版上衣、涼鞋與牛仔褲，展現出輕快動感。黑白分明的格紋成為2025春夏的重要表情，帶來七分袖小外套、百摺高衩長裙、短褲、連身裙的豐富品項。