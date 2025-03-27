忠青商行新套餐7折嘗鮮！吉豚屋「吉豚三拼」全新登場

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「吉豚屋」端出新菜色「吉豚三拼」。圖／吉豚屋提供
「吉豚屋」端出新菜色「吉豚三拼」。圖／吉豚屋提供

緯豆集團旗下台式餐廳品牌「忠青商行」，主打眷村家常料理結合台式烹調手法入菜，即日起推出全新菜單，規劃三大全新系列套餐，並祭出「7折限時嚐鮮券」，原有單一配菜組合，也擴展到五款，讓消費者可根據個人喜好自由選配。

全新套餐主推的「極品排骨好蝦炊飯/拌麵」套餐，將招牌餐點「極品好蝦炊飯」搭配「忠青炸排骨」，一次享受海陸雙重美味。另外還有「眷村阿伯牛肉麵」、「紅燒牛肉湯餃」、「忠青炸雞滷肉飯/拌麵」等不同套餐。除了全新套餐外，單點小菜亦新增「滷味小拼盤」和「滷肉豆芽菜」兩款新品。任選一款主食，並搭配經典配菜5選1，套餐價最低258元起。此外，於3月26至4月30日，週週限時於官方line推出一款「新菜套餐7折嚐鮮券」，讓民眾輕鬆嘗鮮。

「吉豚屋」隨著清明連假到來，端出新菜色「吉豚三拼」，一次集結招牌「Katsudon」、鹹甜迷人的「日式壽喜牛」，再加上全新上市的「南蠻炸雞」，共有「吉豚三拼丼」及「吉豚三拼定食」兩種，可以享受到層層堆疊的豐富口感，每套各為298、338元。並有超值雙人餐與三人餐組合可供搭配，最高現省127元。此外，3月27日至6月30日，每週一至週五（國定假日除外），凡持學生證或穿著校服，即可享受「吉豚海老丼+黑天使奶茶」限定套餐優惠價，原價278元，特價200元。

「忠青商行」推出三大全新系列套餐，並可領取７折限時嚐鮮券。圖／忠青商行提供
「忠青商行」推出三大全新系列套餐，並可領取７折限時嚐鮮券。圖／忠青商行提供

套餐 眷村

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