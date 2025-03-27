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有行旅／船遊多瑙河 訪東歐秘境

聯合報／ 本報訊

巴爾幹半島被譽為旅行家探索歐洲的最後一塊拼圖。有行旅精心規畫「船遊多瑙河 尋祕巴爾幹」13天10夜，5月16日至5月28日，搭乘全球頂級阿瑪河輪，尊享五星級服務、寬敞法式雙陽台艙房與豐富精緻的船上體驗。讓旅人輕鬆飽覽歐洲河岸風光，展開一場穿越東歐祕境的極致尊榮之旅。

旅程自羅馬尼亞啟航，沿多瑙河遊歷保加利亞、塞爾維亞、克羅埃西亞、匈牙利，造訪維丁、貝爾格勒、武科瓦爾、佩奇與布達佩斯等特色城鎮，並深入天險要塞鐵門峽谷與世界遺產伊凡諾沃岩鑿教堂。1對1旅程說明會，報名請洽：02-8643-3543、8643-3926，或瀏覽官網：https://reurl.cc/2Krnb6

克羅埃西亞 多瑙河 羅馬尼亞

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