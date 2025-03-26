蔡秀彬為TORY BURCH初訪台 甜喊「想吃很多鼎泰豐！」

TORY BURCH台北101精品店開幕派對今晚邀請到韓星蔡秀彬、李沐、林映唯、詹子萱、Melinda Wang出席，李心潔擔任派對表演嘉賓，蔡秀彬初次訪台活動就獻給TORY BURCH，其造型也特別有小心機，扭結洋裝腰部鏤空設計露出小蠻腰，搭配尖頭黑靴，性感中帶有個性。

蔡秀彬表示，其實我平常的穿著偏向休閒日常，今天的造型是特別活動才會穿的。談到對台灣的印象，她說「一來到台灣感受到很多人歡迎我，我感到特別的開心，因為韓國現在很冷，所以也感受到台灣的溫暖」。