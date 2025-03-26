華航攜手雙月高空上菜 加碼抽機票現金還有黃金小飛機

中華航空今天宣布攜手蟬聯七年米其林必比登推薦的雙月食品社，推出豪華商務艙及商務艙精緻湯麵套餐，將台灣經典在地美味帶上萬呎高空，4月1日起於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供。歡慶新品上菜，華航推出2波加碼活動，先抽台北東京來回機票及3萬元現金，還有機會獲得黃金小飛機。

華航表示，雙月食品社以「給自己與家人最好的」為核心，秉持為家人料理的初心，嚴選台灣優質食材，每一口皆蘊含著對健康與美味的堅持，與華航理念相得益彰。雙月更獨家研發適合機上環境的中式湯麵及餐點，讓旅客在高空中也能感受到來自家人親手煲煮的溫暖，帶來賓至如歸的旅程，也將台式好滋味宣揚國際。

華航指出，首波登場菜色先以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜；主菜「酸菜白肉干貝湯麵」以雙月醇厚溫潤的招牌雞湯為基底，將醃白菜的酸香與干貝的鮮甜完美融合，搭配細緻白肉，清爽又開胃；隨後再享用點心「剝皮辣椒肉包」，以雙月招牌特色的阿甘剝皮辣椒入料，內餡椒香多汁微辣帶勁。

未來豪華商務艙及商務艙餐點還會推出包含前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、點心「香煎松露蘿蔔糕」，以濃厚的家鄉味美饌細膩款待每位旅客。

經濟艙餐點部分，台灣出發飛往日本的航線，除了沖繩、石垣島及鹿兒島外，首波推出以雙月經典的黑松露拌醬大火快炒製作的「松露醬燒牛肉飯」，日後也將輪流推出多項獨具風味的餐點，包含復古台味的「蔥鹽雞絲飯」、輕辣甘甜的「剝皮辣椒炒雞丁飯」。

為歡慶新品上菜，即刻按讚追蹤華航及雙月Facebook官方帳號，並於粉絲專頁活動貼文留言且完成指定任務，就有機會抽中「中華航空台北-東京」經濟艙來回機票，得獎者再加碼新台幣三萬元旅遊現金；第二波重磅送出黃金大獎，只要拍照華航雙月聯名餐點並完成上傳，就有機會獲得黃金小飛機。