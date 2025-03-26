空中也能吃雙月！華航推「雙月機上餐」 再抽東京機票

在空中也吃得到「雙月」了！中華航空攜手連續7年獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」， 自4月1日起於特定區域航線推出雙月的特色餐點，包括有「酸菜白肉干貝湯麵」、「剝皮辣椒肉包」、「鮑魚佐黑川雞湯麵」、「香煎松露蘿蔔糕」等不同品項。活動期間參與社群任務，還有機會獲得「台北－東京來回機票」、「999黃金小飛機」等贈禮。

華航聯手雙月推出的豪華商務艙/商務艙套餐，將在從台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾（仁川）、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供。首波以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜，搭配主菜「酸菜白肉干貝湯麵」，點心則為「剝皮辣椒肉包」。未來也將隨時序更迭，推出前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」，搭配點心「香煎松露蘿蔔糕」。

除此之外，針對台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙餐點首波推出「松露醬燒牛肉飯」，日後也將推出「蔥鹽雞絲飯」、「剝皮辣椒炒雞丁飯」，均使用雙月招牌的元素入饌，讓旅客在空中也可以品嚐到別具特色的滋味。