快訊

全面停火卡關？俄烏和平協議談判 川普認了「普亭恐在拖延時間」

跌不停…這檔吞第8根跌停、逾1.4萬張排隊賣不掉 網驚：真的慘

聽新聞
0:00 / 0:00

空中也能吃雙月！華航推「雙月機上餐」 再抽東京機票

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
中華航空攜手雙月，推出一系列雙月主題機上餐點。記者陳睿中／攝影
中華航空攜手雙月，推出一系列雙月主題機上餐點。記者陳睿中／攝影

在空中也吃得到「雙月」了！中華航空攜手連續7年獲得米其林必比登推介的「雙月食品社」， 自4月1日起於特定區域航線推出雙月的特色餐點，包括有「酸菜白肉干貝湯麵」、「剝皮辣椒肉包」、「鮑魚佐黑川雞湯麵」、「香煎松露蘿蔔糕」等不同品項。活動期間參與社群任務，還有機會獲得「台北－東京來回機票」、「999黃金小飛機」等贈禮。

華航聯手雙月推出的豪華商務艙/商務艙套餐，將在從台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾（仁川）、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供。首波以「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」作為前菜，搭配主菜「酸菜白肉干貝湯麵」，點心則為「剝皮辣椒肉包」。未來也將隨時序更迭，推出前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」，搭配點心「香煎松露蘿蔔糕」。

除此之外，針對台灣出發飛往日本的航線 （沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙餐點首波推出「松露醬燒牛肉飯」，日後也將推出「蔥鹽雞絲飯」、「剝皮辣椒炒雞丁飯」，均使用雙月招牌的元素入饌，讓旅客在空中也可以品嚐到別具特色的滋味。

即日起至4月30日期間，參與華航與雙月社群互動任務，就有機會抽中「台北－東京」經濟艙來回機票，並加碼3萬元旅遊金。5月1日至5月31日期間，參與社群任務，則有機會獲得「999黃金小飛機」。另外憑華航雙月餐點航線登機證，至雙月門市消費，4月消費滿588元，贈剝皮辣椒罐頭1罐；5月消費滿588元，送黑松露拌麵1碗。

鮑魚佐黑川雞湯麵。記者陳睿中／攝影
鮑魚佐黑川雞湯麵。記者陳睿中／攝影
酸菜白肉干貝湯麵。記者陳睿中／攝影
酸菜白肉干貝湯麵。記者陳睿中／攝影
蔥鹽雞絲飯（前）、松露醬燒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
蔥鹽雞絲飯（前）、松露醬燒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
松露醬燒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
松露醬燒牛肉飯。記者陳睿中／攝影
美顏干貝雞湯蘊麵。記者陳睿中／攝影
美顏干貝雞湯蘊麵。記者陳睿中／攝影
剝皮辣椒炒雞丁飯。記者陳睿中／攝影
剝皮辣椒炒雞丁飯。記者陳睿中／攝影

湯麵 航線 華航

延伸閱讀

華航攜手必比登名店雙月食品社 濃情台味美饌高空飄香

日本東京3月測得3次氣溫逾25度 1876年以來首見

看完 MLB東京開幕戰不夠 臺虎拉格限定版陪你瘋新賽季

東京景點攻略！新手必去的12個東京超人氣景點

相關新聞

台北國際美容保養展明登場 一站式體驗全球美妝新趨勢

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）3月27日至3月30日在台北世界貿易中心熱...

金智媛絕美演繹寶格麗金蛇 休閒搭機也穿出時尚感

今年適逢農曆蛇年，以蛇為靈感的Serpenti系列是羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典傑作，自1948 年問世以...

華航攜手雙月推機上餐 按讚粉專可獲東京機票加3萬元

華航攜手雙月食品社，4月1日起於特定區域航線推出豪華商務艙／商務艙精緻湯麵套餐，及「松露醬燒牛肉飯」，日後還會輪流推出「...

菲董好鬼才！攜手Tiffany造珍珠珠寶 還創新鑽石鑲嵌

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）與鬼才「菲董」Pharrell Williams合作的珠寶系列Tiffa...

運動也要時髦得很徹底！CELINE推出超美皮拉提斯系列

器械皮拉提斯是近年來備受歡迎的運動，韓星孫藝珍、JENNIE、JISOO都是愛好者。CELINE推出PILATES系列是...

愚人節來了！爭鮮「28cm巨無霸手卷、盲盒便當」登場

4月1日愚人節、4月4日兒童節即將到來，爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOU...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。