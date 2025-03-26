啤酒也能搭甜點！「小白花」X Lady M限期打造雙人套餐

甜點只能配茶或咖啡嗎？有「啤酒界香檳」美譽的艾德懷斯（Edelweiss）「小白花」頂級白啤酒，今年顛覆既定印象，首度攜手精品甜點品牌Lady M，於3月27日至4月30日在全台四家Lady M門市，聯名打造期間限定「小白花聊心私所」，兩款雙人套餐結合細緻花果香白啤酒與精緻千層蛋糕，營造閨蜜們專屬的微醺午茶時光。

「小白花聊心私所」主題專區，將於Lady M全台四家門市——台北旗艦店、台北信義遠百店、台中LaLaport店、台中誠品480店期間限定推出，消費者可以在明亮優雅的空間中，品嚐「小白花閨蜜雙人套餐」與「小白花甜醺雙人套餐」兩款套餐，將啤酒輕盈清新的風味，巧妙融入精緻的甜點時光，帶來耳目一新的微醺體驗。

「小白花閨蜜雙人套餐」（售價720元）包含茉莉金桔千層蛋糕與任選一款Lady M經典蛋糕，將搭配艾德懷斯原味及艾德懷斯輕奢蜜桃口味白啤酒；「小白花甜醺雙人套餐」（售價770元）則可將其中一款白啤酒，替換成Lady M精選飲品，讓每位閨蜜都能找到最對味的搭配組合。

歐洲「啤酒界香檳」艾德懷斯「小白花」頂級白啤酒，以優質小麥、阿爾卑斯純淨水源釀造，融合鼠尾草與接骨木花的細緻草本香氣，打造風味獨特的滑順口感，能完美融入各種生活場景，無論閨蜜歡聚或獨自小酌，都能為日常增添一份儀式感，成為生活中的最佳點綴。

Lady M特別推薦將旗下以茉莉花香為基調、融合金桔酸甜果韻的「茉莉金桔千層蛋糕」，搭配艾德懷斯兩款白啤酒一同品嚐。搭配艾德懷斯原味白啤酒時，可以讓草本香氣與花香彼此呼應，使金桔的微酸更加清新爽口；若選擇蜜桃口味，則使蜜桃果香與茉莉香氣相得益彰，在金桔的酸甜和細緻氣泡交融下，帶來輕盈柔和的甜美口感，層次豐富卻不顯甜膩。

迎接「小白花聊心私所」首次亮相，艾德懷斯特別邀請擁有「最美英文老師」封號的Peggy擔任聊心主講人，攜手法國閨蜜 Laurie（黑土），將人氣Podcast《Peggy Fo Show》直接搬進Lady M台北旗艦店。兩人也藉由這場午後聚會，詮釋屬於閨蜜間的自在與真誠，將甜點與啤酒交織的午後時光詮釋得輕盈又溫暖。

Peggy認為，閨蜜歡聚時的氛圍與儀式感很重要，這也是為什麼她推薦大家有空一定要親自來體驗Lady M的「小白花聊心私所」，這次的精緻甜點與花果香啤酒的搭配，實在令人驚艷。其實，只要打開艾德懷斯，無論是在好友家、在自己家的沙發上，都能創造屬於自己的「小白花聊心私所」，隨時隨地體驗微醺與甜美交融的閨蜜時光，讓每一次聚會都充滿溫柔與記憶點。

◎艾德懷斯 × Lady M「小白花聊心私所」 ．日期：3月27日～4月30日期間限定 ．地點： 1.Lady M台北旗艦店（台北市大安區光復南路240巷26號1樓） 2.Lady M台北信義遠百店（台北市信義區松仁路58號1樓） 3.Lady M台中LaLaport店 （台中市東區進德路600號1樓/北館1號出入口） 4.Lady M台中誠品480店（台中市西屯區市政路480號1樓）

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