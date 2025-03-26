台北國際美容保養展明登場 一站式體驗全球美妝新趨勢

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）3月27日至3月30日在台北世界貿易中心熱鬧登場，本屆第35屆展會以「創新美力」為主題，規模空前，吸引了來自5國、共230家參展商，占地11,142平方米，共設500個展位，匯聚台灣在地創新與全球領先技術，展現美容產業的無限可能。本次展會亮點橫跨科技跨界、國際認證新品與新興職業，預計吸引數萬名專業人士與愛美人士共襄盛舉。

本屆展會特別設立三大國家展館，其中韓國館包括ELT COSMETICS、DR.CELLIO-CELLIO、KIWIGLOW等護膚保養品牌，以及Mineralbio、OAVO等美妝美髮品牌；日本館包括Belle Cosmetic Surgery Clinic、GAKUSHIKI Co., Ltd.等醫美儀器製造商，還有美甲品牌Nalu以及Doctor Realize、Takinomist等高端護膚品牌；中國館將展示最新環保包材解決方案，另有美髮、美甲及美容科技產品製造商。此外，泰國SIAM YOKO CO., LTD也將帶來其標誌性的護膚系列產品。

3月27日下午3點舉辦的「2025亞太美容產業趨勢論壇」是開幕日的亮點，以「立足台灣、鏈結韓日：打造全球美容產業新生態系」為主題，這場高規格活動匯集了韓國Trendier.ai首席產業分析師Lucie Shin和日本BeautyTech.jp總編輯矢野貴久子等專家分享，並由台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州主持專業論壇。論壇提供AI即時翻譯字幕，促進無障礙國際交流。

展期間在D區Beauty Talk舉辦多場專業講座，3月27日上午10點30分將由美女皮膚專科醫師翁子玉主講「破解保養迷思，認識肌膚真實需求」；下午1點15分雁沙龍主理人Angus主講「美感變現：解鎖短影音在美業的獲利潛能」；下午3點30分預約科技創辦人鍾貴初Jordan主講「美業數位轉型：社群時代的品牌突圍術」。

此外，展場也推出多項限定優惠，包括蓓儷莎美學「辣木籽保濕化妝水」原價1,080元、展場價972元；大立美「ROSE IS A ROSE B3瞬效保濕修護安瓶2入組」原價1,760元、展場價699元；爾凱美甲「美國Young Nails 蛋白固定液（人工甲接合液）原價700元、展場價350元；鵝梨「精粹滋潤鵝脂洗髮精」展場價680元；安諾萊雅「向日葵迎光透亮面膜30ml」原價1,200元、展場價840元。

●展覽資訊：