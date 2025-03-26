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鬼塚虎跨入高性能鞋款「ULTI RS」 曾敬驊酷穿曜石黑

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布正式跨足高性能鞋款領域、推出「ULTI RS™」系列共三款鞋型。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布正式跨足高性能鞋款領域、推出「ULTI RS™」系列共三款鞋型。圖／Onitsuka Tiger提供

Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布正式跨足高性能鞋款領域、推出「ULTI RS™」系列共三款鞋型，並特別邀請人氣演員曾敬驊分享第一手穿著體驗，現場也吸引一大票粉絲為了他而來，高舉的手機、相機拍照錄影沒停過。曾敬驊穿上即將於3月28日首發登場的「TIGTRAIL™ RS」鞋款，他分享「這雙鞋最特別的是支撐力、回彈力都很好，穿起來很舒服，還有一些小細節設計，是一雙非常百搭的鞋子」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影
曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

「TIGTRAIL™ RS」鞋款除了有百搭的曜石黑、經典白、水泥灰，還有亮眼的烈焰紅，曾敬驊穿上曜石黑鞋款並說「我第一眼看到這雙鞋就覺得很酷，試穿後更是驚艷，我會用『輕盈、時尚、超舒適』來形容」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影
曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

除了曜石黑他認為可輕鬆搭配牛仔褲、T恤、襯衫等日常穿搭，他也特別喜歡顏色很跳的烈焰紅色，「紅色可以用來搭配正裝，讓正裝可以變得更時髦休閒感的穿搭」。如果用音樂形容，他認為「TIGTRAIL™ RS」鞋款是「一首很有節奏感、很有趣的電子音樂，就像這雙鞋，很有速度感、很前衛，有同一種律動的感覺」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影
曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

「ULTI RS™」系列突破傳統運動鞋概念，訴求打破都市與戶外、日常與運動之間的界線。除了有Onitsuka Tiger時尚潮流的基因，還有日本運動科學研究中心特別研發的高性能科技，這系列鞋款強調舒適貼合可適應多變環境，適合熱愛戶外活動、大自然，同時活躍於都市生活的潮流人士。

作為該系列首發鞋款，「TIGTRAIL™ RS」以越野鞋為設計靈感，鞋款採用同色系透過不同材質與紋理層次堆疊，創造低調卻不簡單的豐富視覺質感，也帶來全新「虎爪紋」設計。除了時髦外型，結合越野跑鞋的機能元素，提供高抓地力鞋底、融合避震與穩定性。

除了「TIGTRAIL™ RS」率先在3月28日全球上市外，另兩款「TIGRUN™ RS」及「TIGCOURT™ RS」預計將於2025年秋季上市。

Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS烈焰紅，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS烈焰紅，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS 水泥灰，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS 水泥灰，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS曜石黑，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS曜石黑，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS經典白，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供
Onitsuka Tiger鬼塚虎TIGTRAIL RS經典白，7,580元。圖／Onitsuka Tiger提供

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