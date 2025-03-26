鬼塚虎跨入高性能鞋款「ULTI RS」 曾敬驊酷穿曜石黑

Onitsuka Tiger鬼塚虎宣布正式跨足高性能鞋款領域、推出「ULTI RS™」系列共三款鞋型，並特別邀請人氣演員曾敬驊分享第一手穿著體驗，現場也吸引一大票粉絲為了他而來，高舉的手機、相機拍照錄影沒停過。曾敬驊穿上即將於3月28日首發登場的「TIGTRAIL™ RS」鞋款，他分享「這雙鞋最特別的是支撐力、回彈力都很好，穿起來很舒服，還有一些小細節設計，是一雙非常百搭的鞋子」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

「TIGTRAIL™ RS」鞋款除了有百搭的曜石黑、經典白、水泥灰，還有亮眼的烈焰紅，曾敬驊穿上曜石黑鞋款並說「我第一眼看到這雙鞋就覺得很酷，試穿後更是驚艷，我會用『輕盈、時尚、超舒適』來形容」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

除了曜石黑他認為可輕鬆搭配牛仔褲、T恤、襯衫等日常穿搭，他也特別喜歡顏色很跳的烈焰紅色，「紅色可以用來搭配正裝，讓正裝可以變得更時髦休閒感的穿搭」。如果用音樂形容，他認為「TIGTRAIL™ RS」鞋款是「一首很有節奏感、很有趣的電子音樂，就像這雙鞋，很有速度感、很前衛，有同一種律動的感覺」。

曾敬驊穿上Onitsuka Tiger首發高性能鞋款「TIGTRAIL™ RS」曜石黑。記者沈昱嘉／攝影

「ULTI RS™」系列突破傳統運動鞋概念，訴求打破都市與戶外、日常與運動之間的界線。除了有Onitsuka Tiger時尚潮流的基因，還有日本運動科學研究中心特別研發的高性能科技，這系列鞋款強調舒適貼合可適應多變環境，適合熱愛戶外活動、大自然，同時活躍於都市生活的潮流人士。

作為該系列首發鞋款，「TIGTRAIL™ RS」以越野鞋為設計靈感，鞋款採用同色系透過不同材質與紋理層次堆疊，創造低調卻不簡單的豐富視覺質感，也帶來全新「虎爪紋」設計。除了時髦外型，結合越野跑鞋的機能元素，提供高抓地力鞋底、融合避震與穩定性。