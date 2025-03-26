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金智媛絕美演繹寶格麗金蛇 休閒搭機也穿出時尚感
今年適逢農曆蛇年，以蛇為靈感的Serpenti系列是羅馬珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）的經典傑作，自1948 年問世以來，一直以千變萬化的形式展現靈蛇的蜿蜒魅力，是智慧、力量、守護的永恆象徵，也是寶格麗的獨特標誌。品牌更於日前韓國品牌大使金智媛至香港北京道一號旗艦店舉行特別活動，演繹一系列Serpenti珠寶作品，展現Serpenti生生不息的迷人蛻變。
寶格麗的首件Serpenti創作是一款環繞手腕的優雅珠寶腕表，後來才陸續擴展到珠寶、皮件和配飾。最初的Serpenti珠寶設計著重意象化，連接蛇身的部分以巧妙的Tubogas（煤氣管）工藝所製成，其柔性管狀貴金屬鍊帶設計靈感源自於工業，全程無需焊接；後來，Serpenti從具像造型演變到過去幾十年的幾何和簡潔，金智媛所配戴的Serpenti Viper以靈活的模塊結構將蛇鱗小心翼翼地交接在一起並逐個嵌入，宛如捲繞蛇形的盔甲輕貼於身上，摩登中更顯洗鍊中性。
而寶格麗Serpenti腕表則糅合義式優雅美學及瑞士製表技術。Serpenti Seduttori採用蛇首的經典水滴形表殼，搭配詮釋蛇鱗六角形圖案、柔軟蜿蜒的表鍊；以義大利文中「麥穗」一詞命名的Serpenti Spiga腕表，環繞式表鍊鐫刻麥稈花紋，並鑲有閃爍鑽石；Serpenti Tubogas腕表傳承原創款的管狀風格的工業美學和巧妙工藝；Serpenti Pallini腕表則以無數小金珠及鑽石裝飾表鍊上的蛇鱗，體現品牌精彩多元的想像。
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