華航攜手雙月推機上餐 按讚粉專可獲東京機票加3萬元

華航攜手雙月食品社，4月1日起於特定區域航線推出豪華商務艙／商務艙精緻湯麵套餐，及「松露醬燒牛肉飯」，日後還會輪流推出「蔥鹽雞絲飯」及「剝皮辣椒炒雞丁飯」；歡慶新品上菜，華航及雙月推出2波加碼，有機會抽中台北至東京來回機票及3萬元旅遊現金。

華航今宣布攜手蟬聯七年米其林必比登推薦的雙月食品社，將台灣經典在地美味帶上萬呎高空，4月1日起推出豪華商務艙／商務艙精緻湯麵套餐，於台灣出發的北京、上海浦東、上海虹橋、首爾仁川、曼谷、胡志明市及新加坡航線提供。

精緻湯麵套餐包含前菜「鮑魚柚香雞湯凍山藥泥佐油醋汁」、主菜「酸菜白肉干貝湯麵」以雙月醇厚溫潤的招牌雞湯為基底，將醃白菜的酸香與干貝的鮮甜完美融合，搭配細緻白肉、點心「剝皮辣椒肉包」；隨時序更迭，菜色也會換成前菜「凝脂白肉翠沙拉」、主菜「鮑魚佐黑川雞湯麵」及「美顏干貝雞湯蘊麵」、點心「香煎松露蘿蔔糕」。

另外，台灣出發飛往日本的航線（沖繩、石垣島及鹿兒島除外），經濟艙餐點首波推出「松露醬燒牛肉飯」。日後也將輪流推出多元的主菜，包含復古台味的「蔥鹽雞絲飯」及輕辣甘甜的「剝皮辣椒炒雞丁飯」。

中華航空空品營銷處長曹志芬表示，這次與雙月合作，首波6道菜色以雙月經典款為主加入變化，洽談、研發耗時近1年，盼把台灣在地的家鄉味，透過機上餐傳遞到全世界，把台灣這份濃情美味散播到世界更多地方，無論是桃園、松山或高雄出發班機，都能享受到佳餚，其中商務艙旅客可在出發前先預選餐點，經濟艙則將視旅客回饋調整配置數量。

雙月食品社長賴永晟表示，這次機上餐有6道菜色，在華航航班才能獨家吃得到，到店面沒有銷售，不同口味的機上餐在研發過程，花費非常多時間，美味不僅是食物，也是文化代表，希望透過這次與華航的合作，把台灣的美味帶給全世界各地的旅客，有更好的體驗和美好回憶。

為歡慶新品上菜，將推出2波加碼，華航表示，首波加碼活動，即起至4月30日止，追蹤華航及雙月臉書粉專，並在粉絲專頁活動貼文完成指定任務，包含按讚、留言「我想要飛往...（填你最想去的目的地）還要吃雙月＃華航＃雙月」，並標記2位朋友，就有機會抽中台北至東京經濟艙來回票，總計3張，每位得獎者再加碼3萬元旅遊金現金。

第2波接力加碼再抽黃金大獎，5月1日至5月31日止，追蹤華航及雙月臉書粉專，並在粉絲專頁活動貼文完成指定任務，上傳華航X雙月聯名機上餐點照片，就有機會獲得999黃金小飛機。