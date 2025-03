菲董好鬼才！攜手Tiffany造珍珠珠寶 還創新鑽石鑲嵌

美國珠寶品牌蒂芙尼(Tiffany & Co.)與鬼才「菲董」Pharrell Williams合作的珠寶系列Tiffany Titan by Pharrell Williams迎來第三篇章,共五款新作採用渾圓光澤的大溪地珍珠製作,包括鍊墜、耳環、項鍊、手鍊和戒指,搭配18k玫瑰金與鑽石。同時雙方更攜手開發出全新的Titan Setting,無需任何鑲爪或鑲邊,就能鑽石托高至鑲座之上的Floeting®台面,從頂部看不見任何金屬痕跡,鑽石彷彿懸浮半空,並將此獨特的鑲嵌方式融入至鑽石鍊墜、耳環和戒指,呈現Titan系列標誌性的三叉戟造型。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的主題圖案取材自希臘海神波塞頓的三叉戟,衪是亞特蘭提斯之王,也呼應Pharrell Williams小時候成長於維珍尼亞海灘的亞特蘭提斯社區。系列作品結合三叉戟造型與獨特鏈條,線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的長矛形成對比。第三篇章大溪地養殖珍珠系列延續去年採用淡水珍珠的第二篇章,新作則選用色澤深邃、超過11毫米的法屬玻里尼西亞大溪地珍珠製作,珍珠的灰色中帶有綠色至紫色的暈彩。新作中的手鍊和項鍊更大膽以18k玫瑰金尖刺圓環與珍珠交替排列,彰顯對比美學。

而創新的Titan Setting,在製作時是沿著鑽石其底部雷射切割的一道微型凹槽固定,營造出無鑲爪的視覺效果。工匠在鑽石亭部切割額外的刻面,確保金屬邊緣不會外露。每顆鑽石均以微米級的特製容器作測量和配對,以確保鑽石的契合度和穩定性。