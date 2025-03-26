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菲董好鬼才！攜手Tiffany造珍珠珠寶 還創新鑽石鑲嵌

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠戒指。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠戒指。圖／Tiffany提供

美國珠寶品牌蒂芙尼（Tiffany & Co.）與鬼才「菲董」Pharrell Williams合作的珠寶系列Tiffany Titan by Pharrell Williams迎來第三篇章，共五款新作採用渾圓光澤的大溪地珍珠製作，包括鍊墜、耳環、項鍊、手鍊和戒指，搭配18k玫瑰金與鑽石。同時雙方更攜手開發出全新的Titan Setting，無需任何鑲爪或鑲邊，就能鑽石托高至鑲座之上的Floeting®台面，從頂部看不見任何金屬痕跡，鑽石彷彿懸浮半空，並將此獨特的鑲嵌方式融入至鑽石鍊墜、耳環和戒指，呈現Titan系列標誌性的三叉戟造型。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列的主題圖案取材自希臘海神波塞頓的三叉戟，衪是亞特蘭提斯之王，也呼應Pharrell Williams小時候成長於維珍尼亞海灘的亞特蘭提斯社區。系列作品結合三叉戟造型與獨特鏈條，線條柔和圓弧的鍊節與尖銳的長矛形成對比。第三篇章大溪地養殖珍珠系列延續去年採用淡水珍珠的第二篇章，新作則選用色澤深邃、超過11毫米的法屬玻里尼西亞大溪地珍珠製作，珍珠的灰色中帶有綠色至紫色的暈彩。新作中的手鍊和項鍊更大膽以18k玫瑰金尖刺圓環與珍珠交替排列，彰顯對比美學。

而創新的Titan Setting，在製作時是沿著鑽石其底部雷射切割的一道微型凹槽固定，營造出無鑲爪的視覺效果。工匠在鑽石亭部切割額外的刻面，確保金屬邊緣不會外露。每顆鑽石均以微米級的特製容器作測量和配對，以確保鑽石的契合度和穩定性。

Titan Setting系列耳釘款式的鑽石彷彿幾鑽石直接鑲嵌在身體上；嵌套式耳環搭配可輕易添加或拆卸的耳環「外套」，上方三個組件以尖矛圖案聚攏在一起，指向中心鑽石主石，並以燕尾鑲嵌鑽石環繞耳垂，進一步突顯Titan Setting。一款多圈戒指飾以兩排鑲鑽圈環，由四個Titan尖矛圖案連接中央鑽石，讓「懸浮」效果更突出。兩款大溪地養殖珍珠及Titan Setting鑽石珠寶，即日起於台北101旗艦店限定販售。

Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠項鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠鍊墜。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠鍊墜。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑲嵌鑽石嵌套式耳環。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑲嵌鑽石嵌套式耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠手鍊。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠耳環。圖／Tiffany提供
Tiffany Titan by Pharrell Williams系列18K玫瑰金鑽石與大溪地珍珠耳環。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金單鑽耳環背面。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金單鑽耳環背面。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金單鑽鍊墜。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金單鑽鍊墜。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑽石戒指。圖／Tiffany提供
Titan Setting系列鉑金與鈦合金鑽石戒指。圖／Tiffany提供

戒指 珍珠 鑽石

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