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運動也要時髦得很徹底！CELINE推出超美皮拉提斯系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE PILATES系列（由左至右）精鋼及標誌印花2公斤啞鈴，84,000元；精鋼及光滑牛皮革4公斤壺鈴，10萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE PILATES系列（由左至右）精鋼及標誌印花2公斤啞鈴，84,000元；精鋼及光滑牛皮革4公斤壺鈴，10萬5,000元。圖／CELINE提供

器械皮拉提斯是近年來備受歡迎的運動，韓星孫藝珍、JENNIE、JISOO都是愛好者。CELINE推出PILATES系列是針對追求優雅與身心健康平衡的現代人打字的，將MAISON CELINE的精緻生活方式延伸至運動，以精湛工藝打造功能性運動裝備。全系列包括PILATES核心床、壺鈴、啞鈴、瑜珈墊、瑜珈磚、負重手環和跳繩等，每件單品均採用奢華材質精心打造，如天然牛皮革、鏡面拋光鋼材和軟木。所有配件都飾有CELINE標誌性Triomphe圖案，並可放入Triomphe Canvas標誌印花健身袋中隨身攜帶。

同時，CELINE也推出精緻的運動休閒風格經典單品，包括運動內衣、健身褲、騎行短褲和短款運動上衣等，均為舒適的自由活動而設計，與長款山羊絨大衣、法蘭絨或皮革夾克、美麗諾羊毛毛衣、棒球帽和運動鞋相搭配，則為整體造型增添了優雅與層次感，不但運動時也能保持時髦，就算和日常單品混搭也能毫無違和融入日常生活。

TRIOMPHE通體印花精鋼水瓶，含可調節皮革肩背帶，17,500元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE通體印花精鋼水瓶，含可調節皮革肩背帶，17,500元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE緹花短款上衣，34,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE緹花短款上衣，34,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE玫瑰色科技平紋針織內衣，20,500元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE玫瑰色科技平紋針織內衣，20,500元。圖／CELINE提供
標誌印花牛皮革健身袋，61,000元。圖／CELINE提供
標誌印花牛皮革健身袋，61,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE科技平紋針織單車短褲，22,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE科技平紋針織單車短褲，22,000元。圖／CELINE提供
CELINE PILATES系列（由左至右）TRIOMPHE通體印花軟木瑜伽墊，37,500元（含可調節皮革肩背帶）；TRIOMPHE通體印花軟木瑜伽磚，6,600元。圖／CELINE提供
CELINE PILATES系列（由左至右）TRIOMPHE通體印花軟木瑜伽墊，37,500元（含可調節皮革肩背帶）；TRIOMPHE通體印花軟木瑜伽磚，6,600元。圖／CELINE提供
鋁製及牛皮革跳繩，35,500元。圖／CELINE提供
鋁製及牛皮革跳繩，35,500元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE玫瑰色科技平紋針織緊身褲，27,000元。圖／CELINE提供
TRIOMPHE玫瑰色科技平紋針織緊身褲，27,000元。圖／CELINE提供
標誌印花牛皮革運動負重手環，26,500元。圖／CELINE提供
標誌印花牛皮革運動負重手環，26,500元。圖／CELINE提供

CELINE 標誌 運動

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