愚人節來了！爭鮮「28cm巨無霸手卷、盲盒便當」登場

4月1日愚人節、4月4日兒童節即將到來，爭鮮集結旗下爭鮮迴轉壽司、爭鮮PLUS、爭鮮gogo、定食8、MAGiC TOUCH，推出一系列充滿樂趣的活動，包括有巨無霸手卷、壽司盲盒等不同特色產品，為民眾帶來滿滿驚喜。

「爭鮮迴轉壽司」與「爭鮮PLUS」再度翻玩壽司，推出「巨無霸手卷」，以「明太子鱈場蟹風味棒手卷」及「鮮蝦手卷」為基礎放大，高度達28公分，每支售價90元。即日起至4月6日期間，內用巨無霸手卷，即可享「買大送小」，加送一般尺寸的同口味手捲1份，並贈送「走走公仔巨無霸貼紙」1張，參與社群打卡活動，有機會再獲得「爭鮮餐券500元」。

「MAGiC TOUCH」因應愚人節，於3月31日至4月6日推出「爾愚我詐」壽司盲盒，共有5款搞怪餐點，於點餐系統上分別以「三角形」、「圓形」、「正方形」、「問號」、「雨傘」標示，出餐到桌後才能看見餐點內容，帶來另類驚喜感，每份40元。針對兒童節，3月31日至4月6日來店不限金額消費，即可獲得「10秒鐘教室聯名著色紙」1張，送完為止。上傳作品還可抽爭鮮餐券500元。

「爭鮮gogo」連續6年推出話題商品「飯裡藏鮮」。今年特別以翻轉為概念，邀請台灣翻轉文字大師「林國慶」老師設計爭鮮gogo專屬翻轉字，將「爭鮮gogo」翻轉即可變成「驚喜」。此次推出海、陸雙口味，並且設計「翻轉腰條」餐盒翻面抽活動，「魚額不足？」翻轉能成為「賺到有魚！」；「遇見豬隊友？」翻轉可變成「豬事歐趴！」，還有機會獲得飯裡藏鮮再來1盒，限時販售至4月30日。消費滿100元可享手卷系列加購優惠價35元。此外，愚人節當日購買飯裡藏鮮，即送翻轉貼紙1張，還能以41元加購「人氣五小福」，原價60元。