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「最美魚市場」新濱町海洋廚房尖峰時段食客多 業者將增50戶外座位

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
新濱町海洋廚房引進15家日本、台灣話題美食，吸引民眾排隊嘗鮮，用餐時段座位區經常一位難求。記者王勇超／攝影
新濱町海洋廚房引進15家日本、台灣話題美食，吸引民眾排隊嘗鮮，用餐時段座位區經常一位難求。記者王勇超／攝影

「最美魚市場」鼓山魚市場改名為「新濱町海洋廚房」，日本、台灣15家美食，開幕後用餐時段座位幾乎都滿座。民眾反映，坐下來吃東西時，一旁會有候位的消費者「站崗」，讓人無法放鬆享用美食。業者說，近期會在室外增加約50個座位。

新濱町海洋廚房上周六開幕，JAPAN燒烤、北海道一幻拉麵、31冰淇淋、大手前鐵板燒、順億鮪魚專賣店等日本、台灣話題美食齊聚一堂，如同高級美食街，吸引民眾排隊嘗鮮。遊客反映，新濱町海洋廚房的氣氛佳，餐廳品牌也都很熱門，但座位數量不夠，用餐時段幾乎都被坐滿。

吳姓男子說，因為想吃北海道一幻拉麵，特地來新濱町海洋廚房，卻發要先找到位子，才能點餐由店員送餐，因為找不到位子坐，乾脆就不買拉麵了。陳姓男子說，好不容易等到座位，坐下來吃東西時，旁邊等候位置的人仍緊盯，「很像有在站崗」，讓人感覺很緊張。

業者表示，新濱町海洋廚房室內有320個、戶外有65個座位，開幕後已注意到用餐尖峰時段，座位有時會不足，但因室內空間有限，無法增加座位，近期會在室外區，增加約50個座位。

鼓山魚市場曾經是高雄第一座現代化魚市場，1970年代之後，隨高雄漁業的發展重心移轉至前鎮漁港，因而漸漸沉寂乏人問津。高雄市政府為2021年起耗資1.69億元，歷經2年時間整頓鼓山魚市場，再造後的空間高挑透明，光影變化多端又能觀賞海景，讓網友讚為「全台最美魚市場」。

鼓山魚市場2022年10月風光開幕後，營運持續走下坡，經歷2次停業後，海洋局去年重新招商，漢來物業承接後改名「新濱町海洋廚房」，引進15家日本、台灣當紅的餐飲品牌，重新裝潢並在3月22日開幕。

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