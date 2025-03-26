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Global Mall美好購物節優惠多 聯手SNOOPY、星宇航空可愛助攻

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
Global Mall環球購物中心3月27日起至4月16日展開「美好購物節」。圖／Global Mall提供
Global Mall環球購物中心3月27日起至4月16日展開「美好購物節」。圖／Global Mall提供

Global Mall環球購物中心3月27日起至4月16日展開「美好購物節」，因應今年初登場的全新會員分級制度，首度推出「會員分級滿額贈」，各種多元回饋最高達20%。另外，也與星宇航空合作，會員消費滿300元就可抽「星宇航空SNOOPY主題航班」，讓可愛的史努比陪你飛。

正值換季採購需求，3月27日起至4月16日會員於新北中和、板橋車站、桃園A8、A19及屏東市指定品牌刷Global Mall聯名卡當日消費滿3,000元，最高送600元電子商品禮券；板橋車站、南港車站、新左營車站、林口A9指定品牌刷聯名卡當日消費滿2,000元最高送400元，回饋最高達20%。

此外，新北中和、板橋車站、桃園A8、A19、屏東市再加碼集結近50家品牌推會員單筆消費滿3,000元享點數3倍送，同時二、三星會員還能享當日單筆滿5,000元再送200元電子商品禮券。新北中和再加碼首五日(3月27日-3月31日)於指定化妝品單筆消費滿30,000元送2,000元電子商品禮券。再加上超過20家銀行、行動支付滿額贈，主打多重、多元好康擴大會員回饋力道。

迎接春季與4月連假到來，Global Mall也特別營造春日歡樂氛圍，展開一系列SNOOPY史努比系列活動與拍照打卡場景，5米高的「史努比鞦韆」氣偶全台首度亮相，4月初將現身新北中和1樓門口、桃園A19廣場，同時全台八店也設置不同出遊打卡場景。

同時還有多樣史努比限定會員禮可蒐集，推出史努比針織袋、陶瓷盤、冰壩杯、保溫瓶、茶杯、旅行袋等出遊及居家生活小物，新會員也能享限定禮，當日加入新會員及不限金額消費即可兌換「SNOOPY小茶杯」一只。除了實體通路，環球Online也推出限定史努比露營系列，扣iMall點數即可兌換。

另外也特別與星宇航空合作，今起至5月11日會員於全台八店單筆消費滿300元即可抽「星宇航空SNOOPY主題航班」北美航線來回機票一張(共抽出8名)，以及星宇航空SNOOPY限量商品，三星會員每筆滿額可享2次抽獎機會，中獎機率更高。同時間新北中和2樓活動區設有「SNOOPY X 星宇航空」限定快閃店，多樣可愛特色聯名商品讓粉絲蒐集。

3月27日至3月30日iMall會員單日累計滿2,000元，可兌SNOOPY針織袋一個。圖／Global Mall提供
3月27日至3月30日iMall會員單日累計滿2,000元，可兌SNOOPY針織袋一個。圖／Global Mall提供
Global Mall新會員禮，當日加入新會員及不限金額消費即可兌「SNOOPY小茶杯」一只。圖／Global Mall提供
Global Mall新會員禮，當日加入新會員及不限金額消費即可兌「SNOOPY小茶杯」一只。圖／Global Mall提供
Global Mall新北中和資生堂「小紅4.0加倍超導組」價值19,200元，會員獨享價10,080元。圖／Global Mall提供
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Global Mall新北中和SABON「綠野尋蹤心悠盎然禮盒」價值4,420元，優惠價3,880元。圖／Global Mall提供
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Global Mall新北中和Beutii「ECOVACS DEEBOT X8 PRO OMNI滾筒活洗旗艦掃地機器人」原價69,999元，會員獨享價34,988元。圖／Global Mall提供
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中和 新北 星宇

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