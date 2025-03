Nothing Phone (3a)登台 「這一鍵」讓AI功能更順手

如果你就是喜歡與眾不同,連手機都不想要跟大家同款,有著獨特透明外觀與Glyph可自訂燈效設計的Nothing Phone肯定會是個有趣的選擇!近日最新在台發表的Phone (3a) 除了相機、硬體規格升級,更搭載AI演算技術,此外,全新「Essential Key」實體按鍵更可快速記錄靈感,自動幫你分類、條列提醒待辦事項,打造更直覺、貼心的使用體驗。

系列機種來到第3代的Nothing Phone (3a) ,擁有6.77吋FHD+柔性AMOLED螢幕,峰值亮度高達3,000尼特,陽光下依然清晰。搭載Snapdragon 7s Gen 3處理器,較前代CPU運算提升33%,GPU提升11%,AI處理效能更增加92%。續航方面,具備5,000mAh大容量電池,支援50W快充。

另外,相機規格也全面升級,搭載50MP OIS主相機、32MP前置相機、8MP超廣角相機,並首次加入50MP長焦鏡頭。長焦鏡頭具 f/2.0 大光圈,支援2倍光學與4倍無損變焦。AI TrueLens Engine 3.0演算法更進一步提升影像品質,自動優化色彩與光線,更輕鬆克服低光環境。

而最受矚目的就是全新Essential Key,可讓使用者一鍵截圖、標註或錄音,所有記錄自動儲存於Essential Space,AI還會自動幫你分類內容、轉錄語音為文字,生成條理分明的清單與個人化提醒,讓靈感記錄更直覺。