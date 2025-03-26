Nothing Phone (3a)登台 「這一鍵」讓AI功能更順手

如果你就是喜歡與眾不同，連手機都不想要跟大家同款，有著獨特透明外觀與Glyph可自訂燈效設計的Nothing Phone肯定會是個有趣的選擇！近日最新在台發表的Phone (3a) 除了相機、硬體規格升級，更搭載AI演算技術，此外，全新「Essential Key」實體按鍵更可快速記錄靈感，自動幫你分類、條列提醒待辦事項，打造更直覺、貼心的使用體驗。

系列機種來到第3代的Nothing Phone (3a) ，擁有6.77吋FHD+柔性AMOLED螢幕，峰值亮度高達3,000尼特，陽光下依然清晰。搭載Snapdragon 7s Gen 3處理器，較前代CPU運算提升33%，GPU提升11%，AI處理效能更增加92%。續航方面，具備5,000mAh大容量電池，支援50W快充。

另外，相機規格也全面升級，搭載50MP OIS主相機、32MP前置相機、8MP超廣角相機，並首次加入50MP長焦鏡頭。長焦鏡頭具 f/2.0 大光圈，支援2倍光學與4倍無損變焦。AI TrueLens Engine 3.0演算法更進一步提升影像品質，自動優化色彩與光線，更輕鬆克服低光環境。

而最受矚目的就是全新Essential Key，可讓使用者一鍵截圖、標註或錄音，所有記錄自動儲存於Essential Space，AI還會自動幫你分類內容、轉錄語音為文字，生成條理分明的清單與個人化提醒，讓靈感記錄更直覺。