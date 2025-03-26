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看完 MLB東京開幕戰不夠 臺虎拉格限定版陪你瘋新賽季

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
手握一罐「臺虎拉格 MLB限定版」，便把球賽氛圍拉到滿。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
手握一罐「臺虎拉格 MLB限定版」，便把球賽氛圍拉到滿。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

眾所矚目的2025美國職棒大聯盟MLB東京開幕戰落幕後，真正精彩的主秀才正要開始，除將展開162場例行賽外，5月中旬的「世仇對決週」、7月的「全明星賽」，還有例行賽結束後的另一波高潮「世界大賽」，全都是不容錯過的棒球盛宴。臺灣球迷最關心的中華職棒，也即將在3月29日至30日於臺北大巨蛋迎來第36年開幕戰，由統一獅對上中信兄弟的年度首戰，絕對是讓球迷為之沸騰的指標賽事。

無論是在家觀賽或進場助陣，都少不了一罐冰透的啤酒助興，去年世界大賽後熱銷完售的「臺虎拉格 MLB限定版」即將在3月 28日起於7-Eleven改版上市，陪伴熱血球迷迎接全新賽季。「臺虎拉格 MLB限定版」是一款專為棒球迷打造的經典啤酒，酒體呈現陽光般的金黃色澤，入口帶有爽快的麥芽香氣與淡雅柑橘果香，恰到好處的4.5%酒精度，讓人能輕鬆暢飲，從開場一路喝到九局下半都沒問題。

在包裝設計方面，「臺虎拉格 MLB限定版」也延續到棒球場看比賽必備的杯裝啤酒設計，讓球迷彷彿手握一杯剛從球場買來的生啤酒，簡單直覺地感受一邊看球、一邊享受啤酒的快樂。即使無法親臨現場看比賽，在家開電視觀戰，或是約朋友一起去運動酒吧看球狂歡，都能透過手上這一罐，把球賽氛圍拉到滿。

「臺虎拉格 MLB限定版」每罐容量500毫升，單罐建議售價49元。除3月28日起正式於7-Eleven開賣外，4月2日至4月30日7-Eleven還有3罐85折、4罐155元的超殺優惠，球迷們可以趁機囤貨，準備為新賽季的每一顆精彩好球舉杯喝采。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

臺虎拉格 MLB限定版，3月28日起於7-Eleven改版上市。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
臺虎拉格 MLB限定版，3月28日起於7-Eleven改版上市。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在包裝設計方面，「臺虎拉格 MLB限定版」延續到棒球場看比賽必備的杯裝啤酒設計風格。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
在包裝設計方面，「臺虎拉格 MLB限定版」延續到棒球場看比賽必備的杯裝啤酒設計風格。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
極致順口的暢快滋味，從開場一路喝到九局下半都沒問題。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
極致順口的暢快滋味，從開場一路喝到九局下半都沒問題。圖／臺虎精釀提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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