《喵的奇幻漂流》賣破2400萬！六週海報全公開、帶動黑貓領養潮掀話題

動畫電影《喵的奇幻漂流》全球票房與口碑雙雙開出紅盤，拿下奧斯卡金像獎最佳動畫片、金球獎最佳動畫片等國際大獎，根據台北票房觀測站最新統計，該片在全台已累計票房達2458.7萬元。導演金茲·齊巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）發文表示，電影爆紅意外帶動了黑貓的領養率！他指出，黑貓因迷信在部分國家長期遭到歧視與遺棄，希望這部作品能改變觀感，讓牠們找到應得的幸福歸屬。

《喵的奇幻漂流》六款海報曝光掀收藏潮

翻攝FB／光年映畫Light Year Images

《喵的奇幻漂流》在台上映至今，連六週都有不同海報，不少影迷為了海報三、四刷電影，最新一版「璀璨星空特別版」更是引起不少人留言，「還來.......真搶錢貓貓」、「我上週才剛三刷拿鯨魚背鰭海報，現在準備要四刷了」。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查，《喵的奇幻漂流》近一個月的熱門關鍵字出現，「海報、黑貓、蛇鷲、水豚、狐猴、細膩、機器人」。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體調查

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暴雷警告：以下內容涉及《喵的奇幻漂流》劇情

《喵的奇幻漂流》全片無對白，畫面運鏡流暢，角色動作精準，面對洪水肆虐，所有動物求生冒險過程中，幾乎沒有任何擬人化的表現，維持了牠們應有的習性，並且具有各自的象徵意義，例如蛇鷲代表群體對異己的排擠；狗群代表社會規範與歸屬感；環尾狐猴代表世俗物質資產，導演透過動物極簡但細膩的肢體語言推進劇情，發人深省。

打敗迪士尼和皮克斯機器人的小黑貓！《喵的奇幻漂流》獲獎無數

至於關鍵字「機器人」頻頻出現在各大介紹詞中，主因是《喵的奇幻漂流》一舉擊敗《腦筋急轉彎2》、《荒野機器人》等強片，勇奪奧斯卡最佳動畫電影。去年在台灣爆紅的《再見機器人》上映長達將近一年，累積票房突破1600萬元。不少觀眾認為，繼這部作品之後，終於又有一部現象級的零台詞動畫電影登場，《喵的奇幻漂流》再次以純粹的視覺與情感敘事震撼全球。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年02月25日至2025年03月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『喵的奇幻漂流』相關文本進行分析，調查「熱門關鍵字」(註1)作為本分析依據。

*註1 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

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