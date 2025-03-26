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今年唯一航次！尋夢公主號10月28日首航 每人15,870元起

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
星空套房艙（Sky Suite）位於頂層甲板的中心位置，全船僅有兩間，坐擁公主遊輪中最大的私人陽台，賓客可以在此欣賞270度的壯麗美景。圖/公主遊輪提供
星空套房艙（Sky Suite）位於頂層甲板的中心位置，全船僅有兩間，坐擁公主遊輪中最大的私人陽台，賓客可以在此欣賞270度的壯麗美景。圖/公主遊輪提供

公主遊輪旗下豪華遊輪尋夢公主號（Discovery Princess）將於2025年10月28日啟航，展開為期6天的新加坡夢幻限定首航，並依序造訪馬來西亞的吉隆坡、檳城和蘭卡威，最終於11月2日返回新加坡。這將是尋夢公主號在前往澳洲之前唯一的東南亞航程，隨後，該船將於2025年11月至2026年4月，以雪梨為母港，展開環繞澳洲、紐西蘭與南太平洋的航程。

「尋夢公主號」是公主遊輪造訪新加坡與東南亞的最新遊輪。2022年3月於洛杉磯下水，可承載達3,660名賓客，並配有超過1,300名船員，全船共有19層甲板，並設有1,830間艙房，其中超過1,400間擁有私人陽台。

這次航程將首度於東南亞地區推出公主遊輪的「360餐廳：一場非凡體驗（Princess 360 Experience）」，這間特色餐廳目前僅在尋夢公主號和奇緣公主號上提供，包括7道式饗宴展現世界各地的美食佳餚，賓客將在充滿驚喜的氛圍中，展開一場令人難忘的美食冒險。而且為保持神秘感，完整菜單不對外公開。

此外，賓客還可以從星空套房艙（Sky Suites）享受公主遊輪最大海上陽台的270度無敵海景，聖殿成人休憩區（The Sanctuary）極致舒適的休閒體驗，以及在最先進的公主劇院（Princess Theater）欣賞全新百老匯風格表演。

鑽石公主號（Diamond Princess）也將於2025年12月6日起至2026年2月，從新加坡啟航，開展一系列東南亞航程。行程包括越南的胡志明市、芽莊、下龍灣和蜆港，並將停靠馬來西亞的蘭卡威、檳城和吉隆坡。此外，還會前往泰國的普吉島、蘇美島和曼谷等熱門景點。其中一趟航程更將造訪柬埔寨，讓賓客有機會一睹吳哥窟的壯麗風光。

2026年2月至11月期間，鑽石公主號將駛往日本，預計提供50款多樣化航程，帶領賓客深入探索日本各大迷人景點。

海上天空步道（The SeaWalk）延伸至船舷外約8.5公尺，是公主遊輪首創設施。可從四周透明的玻璃幕牆欣賞壯麗又浪漫的海景。圖/公主遊輪提供
海上天空步道（The SeaWalk）延伸至船舷外約8.5公尺，是公主遊輪首創設施。可從四周透明的玻璃幕牆欣賞壯麗又浪漫的海景。圖/公主遊輪提供
尋夢公主號（Discovery Princess）是第三艘訂製公主遊輪勛章假期（Princess MedallionClass®）的皇家等級旗艦遊輪，共有1,830間艙房，載客量可達3,660名賓客。圖/公主遊輪提供
尋夢公主號（Discovery Princess）是第三艘訂製公主遊輪勛章假期（Princess MedallionClass®）的皇家等級旗艦遊輪，共有1,830間艙房，載客量可達3,660名賓客。圖/公主遊輪提供
公主遊輪「360餐廳 一場非凡體驗（Princess 360 Experience）」透過7道式美食饗宴搭配各式美酒，為賓客帶來一場透過味覺、視覺、聽覺、觸覺和嗅覺的旅程。圖/公主遊輪提供
公主遊輪「360餐廳 一場非凡體驗（Princess 360 Experience）」透過7道式美食饗宴搭配各式美酒，為賓客帶來一場透過味覺、視覺、聽覺、觸覺和嗅覺的旅程。圖/公主遊輪提供

新加坡 馬來西亞

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