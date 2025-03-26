一款甜點一杯茶！POUYUENJI攜手台北君悅 期間限定午茶

台北君悅酒店迎來35周年，首度與以珍稀藏茶聞名的POUYUENJI（寶元紀）聯名，即日起至6月30日推出期間限定「元 ‧ 茶苑POUYUENJI Cha Lounge」午茶時光。每周一至周四中午12點至晚間6點，由茶專業的元茶師團隊獻上11款經典品牌藏茶，搭配台北君悅點心房行政主廚陳建佑設計的7款法式甜點，每套680元+10%起。

台北君悅酒店二樓茶苑、周五至周日仍維持「周末蔬食饗宴」，此活動大受饕客喜愛，目前皆維持八成以上客座率。平日限定的「元 ‧ 茶苑」午茶，引進POUYUENJI在日本京都店的款待精神，同時更講究餐茶器皿，包括使用頂級東方瓷器品牌RUYI如意的「Aroma香氳系列」、1910年與1930年製造的Baccarat古董醒酒器「Marennes」、「Chateaubrian」，以此演繹當代茶的浪漫意境。這也是POUYUENJI首度與國際五星酒店品牌結盟，揭開高端茶餐的合作序幕。

台北君悅點心房行政主廚陳建佑以POUYUENJI經典藏茶為創作主軸，其中，「榛橙」以千層酥搭配鐵觀音香緹奶餡，其榛果奶香巧配帶有木質調炭培香氣的「水仙」；海鹽椰香芋球「芋見」則巧搭「正山小種」；入口即化的生巧克力「石疊」則配搭POUYUENJI經典藏茶之一的「元紀熟普」。

一款甜點、一品茶，讓午茶時光充滿知性樂趣。除了甜點與茶的巧妙配搭，期間也可單點或單購茶品。POUYUENJI的私房藏茶也提供預定。

元．茶苑POUYUENJI Cha Lounge 價格：每套680元+10%可任選一款藏茶與甜點的下午茶套餐；每套880元+10%可享有四款藏茶搭配甜點的Tasting Menu 時間：周一至周四中午12時至晚間6時 電話：02-2720-1230

飲茶器皿也極講究。圖/台北君悅提供

一款甜點搭配一種茶，打造午茶體驗的新高度。圖/台北君悅提供