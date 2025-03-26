快訊

南韓野火延燒5天未歇釀至少20死！代理總統認了：情況超出預期

退休長輩愛赴陸旅遊？過來人揭「3優勢」沒得比：光這點就很吸引人

獨／凱基金控擬以296億併安泰銀 隆力對決宏泰將登場

聽新聞
0:00 / 0:00

獨厚台灣！GUCCI年度High End Event全球巡迴豪奢首發

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
旅行世界主題中的包、箱、皮件、用品，展現了對世界的永恆好奇探索。圖／GUCCI提供
旅行世界主題中的包、箱、皮件、用品，展現了對世界的永恆好奇探索。圖／GUCCI提供

時尚品牌GUCCI每年固定發表High End Event，透過高級訂製工藝，詮釋品牌特有的風格面向。2025年，台灣第三次成為GUCCI High End Event的全球系列首站，品牌並於關渡台北藝術大學展出，涵蓋旅行、高訂禮服、珠寶等多個主題，帶人重新省思非日常細緻的優渥、華美與繁複。

本次發表涵蓋四大主題：「高級訂製禮服」是身份與體面的表徵， 「頂級珍稀包款」則是隨身提帶、空間陳列擺飾的品味外顯，「Fine Jewelry精緻珠寶」是藝術性的體現， 而「Valigeria旅行世界」則展現對世界永恆的好奇心與探險之樂；「Valigeria旅行世界」中的皮件系列原即是GUCCI經典，除了香檳箱、硬箱、帽箱，本次並推出一款手表專用收納圓箱，對開式的設計內藏兩層可旋轉收納裝置，全數可收藏10只表款，訂價約78萬9,800元，另有可收納單只手表款則為77,800元。

頂級珍稀包款展區帶來大量新色，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有金屬色、特殊漸層色，以及喜馬拉雅色的珍稀款式。由於考慮到裁片、結構、對花，加上頂級鱷魚皮的稀少，GUCCI台灣市場一年僅會到貨5至6個不等的珍稀皮革包款，單價約自128萬至156萬不等，本次並推出沙漠新色，此外特殊的金屬漸層色包款也是2025春夏亮點，因生產困難、產量稀少。

分別聚焦在花卉、馬銜鍊的Fine Jewelry精緻珠寶，其中一只Flora花卉主題戒指並運用源自18世紀的顫動鑲嵌工藝，讓部分鑽石將隨肢體輕微動作反射出閃耀火光，此外馬銜鍊Horsebit元素也帶來手鍊、項鍊、戒指等新品，並有黃金、白金與鑲鑽款式，在纖細之中賦予了珠寶活力、冒險的隱藏意涵。

訂製禮服則是本次發表的重點系列，GUCCI將花卉主題運用在多重工藝、禮服設計細節。此處的花卉主題並未限定花卉品種，但取花之浪漫、生機，佐以複雜刺繡珠串工藝。像是其中一套訂製禮服工不厭精地使用上三層刺繡，第一層為平面紗繡、第二層為花朵，第三層則為立體浮動的小雛菊，展現出了空靈繁複，另一套同樣為三層結構的皮革鏤雕禮服，則以皮革為素材，上衣訂價245萬、皮裙270萬，合計515萬，是本次展出最高單價「套組」，也堅毅、也柔美。也由於GUCCI創辦人Guccio Gucci曾在英國The Savory飯店工作，本次並有多套禮服借用英式格紋，但結合刺繡串珠工藝，呈現格紋在古典之粗的另類閃耀，最複雜的一款工時更長達3,000小時。

展區中央難以忽視的一組則包含六款粉嫩色系的「Toile」系列，設計靈感源自高級訂製服中的「胚衣」，以雪紡紗搭配輕盈粉嫩色彩，更有看似日常、卻席地華麗的百摺長裙襬。雪紡紗輕盈質地卻在人台上筆直伸展的秘訣，正因支架結構都為透明質材，加上V字領、褶縐、收緊腰線與鏤空背部的特色，讓女性更輕鬆地呈現線條之美，並傳遞了GUCCI源自米蘭的時尚空靈。

訂製禮服主題的六套透視粉色系長禮服展現出了空靈與華美，日常也盛重。
訂製禮服主題的六套透視粉色系長禮服展現出了空靈與華美，日常也盛重。
GUCCI珍稀皮革Diana包款，79萬9,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Diana包款，79萬9,800元。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Bamboo包，價格店洽。圖／GUCCI提供
GUCCI珍稀皮革Bamboo包，價格店洽。圖／GUCCI提供
頂級珍稀包款展區帶來大量新品，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有金屬色、特殊漸層色，以及喜馬拉雅色的珍稀款。圖／GUCCI提供
頂級珍稀包款展區帶來大量新品，包含Bamboo、Diana、Jackie包款都有金屬色、特殊漸層色，以及喜馬拉雅色的珍稀款。圖／GUCCI提供
串珠、刺繡、水晶鑲嵌的多重工藝，展現了GUCCI在高級訂製的深厚功力。圖／GUCCI提供
串珠、刺繡、水晶鑲嵌的多重工藝，展現了GUCCI在高級訂製的深厚功力。圖／GUCCI提供
俐落明快、帶有冒險精神的馬銜鍊元素，也成為High End Event中Fine Jewerly的主題。
俐落明快、帶有冒險精神的馬銜鍊元素，也成為High End Event中Fine Jewerly的主題。
由於使用18世紀顫動鑲嵌工藝，令珠寶將展現靈動的輕顫視覺。
由於使用18世紀顫動鑲嵌工藝，令珠寶將展現靈動的輕顫視覺。

珠寶

延伸閱讀

大包正潮！GUCCI全新Softbit巨型馬銜鍊包 鬆垮更有型

蕭邦Insofu高級珠寶亮相！6千克拉祖母綠化成15件神作

Gucci換將 市場喝倒采

影后楊紫瓊三億珠寶站台Tiffany台北101 主動手指愛心

相關新聞

今年唯一航次！尋夢公主號10月28日首航 每人15,870元起

公主遊輪旗下豪華遊輪尋夢公主號（Discovery Princess）將於2025年10月28日啟航，展開為期6天的新加...

一款甜點一杯茶！POUYUENJI攜手台北君悅 期間限定午茶

台北君悅酒店迎來35周年，首度與以珍稀藏茶聞名的POUYUENJI（寶元紀）聯名，即日起至6月30日推出期間限定「元 ‧...

獨厚台灣！GUCCI年度High End Event全球巡迴豪奢首發

時尚品牌GUCCI每年固定發表High End Event，透過高級訂製工藝，詮釋品牌特有的風格面向。2025年，台灣第...

有行旅／黃石×大堤頓深度遊

黃石國家公園是全球首座國家公園，有老忠實間歇泉、大稜鏡泉與猛瑪溫泉區等世界級奇景。相鄰的大堤頓國家公園則以巍峨的堤頓山脈...

饗饗「10大必吃排行」出爐！「大蝦天婦羅」竟只排第二

自2017年開幕至今的人氣Buffet「饗饗」，目前共有微風信義店、新北新莊店兩間門市。饗饗也公佈10大必吃排行榜，其中...

2025「亞洲50最佳餐廳」公布！台灣logy、JL進榜

2025「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」頒獎典禮，今天（25日）晚間在韓國首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。