饗饗「10大必吃排行」出爐！「大蝦天婦羅」竟只排第二

自2017年開幕至今的人氣Buffet「饗饗」，目前共有微風信義店、新北新莊店兩間門市。饗饗也公佈10大必吃排行榜，其中「握壽司」每日可共吃掉5,000貫，為所有品項之最，「大蝦天婦羅」、「牛排」則分居二、三名。

根據饗饗公佈的人氣榜單，最受歡迎的「握壽司」共有20種口味，每日被吃掉5,000貫，需得每日煮出100公斤的醋飯，其中又以炙燒握壽司受到最多人喜愛。位居第二的「大蝦天婦羅」，每日被吃掉2,000尾。至於「牛排」則為1,300份，包括有煎炙帶骨牛小排、爐烤肋眼牛排。