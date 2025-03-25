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饗饗「10大必吃排行」出爐！「大蝦天婦羅」竟只排第二
自2017年開幕至今的人氣Buffet「饗饗」，目前共有微風信義店、新北新莊店兩間門市。饗饗也公佈10大必吃排行榜，其中「握壽司」每日可共吃掉5,000貫，為所有品項之最，「大蝦天婦羅」、「牛排」則分居二、三名。
根據饗饗公佈的人氣榜單，最受歡迎的「握壽司」共有20種口味，每日被吃掉5,000貫，需得每日煮出100公斤的醋飯，其中又以炙燒握壽司受到最多人喜愛。位居第二的「大蝦天婦羅」，每日被吃掉2,000尾。至於「牛排」則為1,300份，包括有煎炙帶骨牛小排、爐烤肋眼牛排。
排行第四的「烤北海道佐呂間牡蠣」，僅限平日晚餐與假日午晚餐時段供應，每個月被吃掉20,000顆。至於「雪蟹腳」排名第五，若以每支32公分計算，每年可吃掉6座玉山的高度。第六名至第十名，則分別為「煎干貝佐明太子醬」、「鮑魚海鮮粥」、「螺旋酥皮濃湯」、「姿燒香魚」與「雲朵舒芙蕾」。
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