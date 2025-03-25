2025「亞洲50最佳餐廳」公布！台灣logy、JL進榜

2025「亞洲50最佳餐廳（Asia's 50 Best Restaurants）」頒獎典禮，今天（25日）晚間在韓國首爾舉行。由去年拿下第三的泰國曼谷分子料理印度餐廳「Gaggan」，榮登「亞洲最佳餐廳」寶座；來自香港的粵菜餐廳「大班樓（The Chairman）」，由去年的第四晉升至第二；同樣來自香港的新派粵菜餐廳「永（Wing）」，則自第五晉升至第三。在台灣餐廳方面，今年共有2間餐廳進入前50強，分別是名列第26的時尚亞洲菜餐廳「logy」，以及名列第35時尚新加坡料理餐廳「JL Studio」。

「logy」主廚田原諒悟，親赴韓國首爾領獎。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。

就台灣餐廳的排名來看，相對於2023年僅有「MUME」一家餐廳，以第45名入榜；2024年在排名與進榜餐廳總數方面都有提升，總共有3家餐廳進入前50名榜單，分別是第22名的「logy」、第33名的「JL Studio」以及第34名的歐陸料理餐廳「MUME」。但今年僅有「logy」、「JL Studio」兩家餐廳進入前50名榜單，且排名雙雙稍有下滑；「MUME」今年則進入「亞洲50最佳餐廳」延伸榜單，名列第52，也是唯一進入此延伸榜單的台灣餐廳。

「JL Studio」今年於「亞洲50最佳餐廳」排名第35名，主廚林恬耀（右ㄧ）親自出席頒獎典禮。圖／翻攝自亞洲50最佳餐廳直播。

2025「亞洲50最佳餐廳」共收錄來自16個城市的優秀食府，其中7間屬于新進榜餐廳。曼谷和東京各有9間餐廳入選，並列榜單之冠。來自曼谷、拿下第一的「Gaggan」，曾創下四度蟬聯「亞洲最佳餐廳獎」紀錄，在經歷多次蛻變後，主廚Gaggan Anand於2019年底在新址重新出發，以嶄新手法詮釋其烹飪理念。「Gaggan」於2023年重返「亞洲50最佳餐廳」榜單，並穩步攀升至巔峰。

2025「亞洲50最佳餐廳」由來自曼谷、主廚Gaggan Anand（右三）領軍的「Gaggan」榮登榜首。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

「Gaggan」的品味菜單（Tasting Menu）由20多道菜組成，糅合前衛印度料理與日式、法式和泰式風味，並在用餐時融入沉浸式互動元素，搭配上天然和生物動力葡萄酒、炫目視覺效果與獨到選曲，讓餐廳宛如美食劇場。此外，由名廚Thitid 'Ton' Tassanakajohn 以新穎手法演繹古老家傳食譜的「Nusara」名列No.6，由2024年度「亞洲最佳女廚師獎」得主 Pichaya 'Pam' Soontornyanakij主理的「Potong」，則名列 No.13。

東京今年同樣有9間餐廳上榜，其中「Sézanne」位居 No.4，該餐廳為去年「亞洲50最佳餐廳」No.1，以結合現代經典與頂級日本食材的新派法式料理著稱。「Narisawa」名列 No.12，隨後是「Florilège」（No.17）和「Den」（No.22）。「Crony」以 No.30首度進榜，店主兼侍酒師小澤一貴（Kazutaka Ozawa），今年同時贏得「亞洲最佳侍酒師獎」。

香港今年也表現亮眼，共有7間餐廳躋身名單。其中以「大班樓」（No.2）排名最高，餐廳坐落中環威靈頓街（The Wellington）的全新優雅空間，以訂製藝術品和綠植點綴，透過創意佳餚重現幾乎失傳的華南珍貴食材，重新定義當代粵菜。「永（Wing）」緊隨其後位居No.3，主廚兼店主鄭永麒（Vicky Cheng）同時榮獲由同業票選的「Inedit Damm廚師之選獎」。

這份權威榜單由「『亞洲50最佳餐廳』評審委員會」票選誕生，委員會由超過350位具影響力且性別平衡的領袖組成，成員包括美食作家、食評家、主廚、餐飲企業家和亞洲烹飪專家。「亞洲50最佳餐廳」內容總監William Drew表示，「衷心祝賀所有入選餐廳，尤其是再度奪得『亞洲最佳餐廳獎』的主廚Gaggan Anand與『Gaggan』全體成員。他們在廚藝方面精益求精，不斷突破界限，為『Gaggan』奠定首屈一指的亞洲美食殿堂地位。」

2025「亞洲50最佳餐廳」名單公布。圖／Asia's 50 Best Restaurants提供

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