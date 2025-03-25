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京站女王節卡友獨享4000送600 首四日再送彩虹熊滿額禮

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
全台獨家早午餐品牌「弎禾」，Q卡友內用消費滿1,000元，就送弎禾招牌早午餐券(價值320元)1張。圖／京站提供
全台獨家早午餐品牌「弎禾」，Q卡友內用消費滿1,000元，就送弎禾招牌早午餐券(價值320元)1張。圖／京站提供

京站時尚廣場上半年最大檔期「女王節」自4月3日至5月11日展開，值得讓京站會員Q卡友開心的是，今年檔期優惠加碼回饋優於去年同期，期間推出全館消費滿4,000元送400元，化妝品、內衣、香氛單日消費滿2,000元送200元，刷指定信用卡再享滿4,000元再加碼200元優惠，等於最高可獲得600元回饋，此外，還有Care Bears彩虹熊滿額來店禮，只限首四日才有。

有別於去年同期推出的全館消費滿4,000元送200元行情，今年回饋力道加碼，當日全館消費滿4,000元送200元商品贈券（可累贈）＋200元Qonline贈券（每人每卡限一次）。

4月3日至4月6日首四日限定，Q卡友憑本人行動Q卡以及台北店當日單筆買2,499元以上京站發票，即可兌換Care Bears一份，每人每卡每日限兌換一份，包括彩虹熊毛絨手帳本、刺繡手腕包、絨毛零錢包、帆布挎包每日限量300份，兌完為止。

此外，京站女王節還有卡友專屬抽獎活動，共推出價值百萬大獎，活動期間Q卡友持本人Q卡全館消費累計滿2千元即可抽獎一次，獎項包含加拿大頂級列車之旅，兩人同行價值40萬元大獎，還有長榮航空亞洲不限航點雙人來回經濟艙機票等獎項。

京站除了匯聚許多年輕族群喜愛的日系品牌，女王節也推出療癒系快閃櫃，一樓大門口有Daniel's Friends： Jellycat & Care Bears & 線條小狗聯合快閃；一樓大門口京站獨家快閃，以天然成分與獨特調香理念聞名的EASE，推出全品項買三送一、買五送二優惠；Y3連通口有韓國設計師包包品牌Diff以環保再生面料打造的時尚單品。

京站女王節快閃櫃，Y3連通口有韓國設計師包包品牌「Diff」，主打以環保再生面料打造的時尚單品。圖／京站提供
京站女王節快閃櫃，Y3連通口有韓國設計師包包品牌「Diff」，主打以環保再生面料打造的時尚單品。圖／京站提供
京站時尚廣場「女王節」自4月3日至5月11日展開。圖／京站提供
京站時尚廣場「女王節」自4月3日至5月11日展開。圖／京站提供
4月3日至4月6日首四日限定Q卡友Care Bears滿額禮。圖／京站提供
4月3日至4月6日首四日限定Q卡友Care Bears滿額禮。圖／京站提供
「真珠JIN ZHU」母親節6人套餐，推薦價4,388元。圖／京站提供
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4月3日至4月23日女王節期間，niko and...推出早春商品7折起。圖／京站提供
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