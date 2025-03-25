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台中雙層觀光巴士回來了 攜手屋馬等業者推出超值套組

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中雙層觀光巴士回來了，經過路線優化，4月1日開始改為每站均可上下車。圖／華府旅遊集團提供
台中雙層觀光巴士回來了，經過路線優化，4月1日開始改為每站均可上下車。圖／華府旅遊集團提供

台中雙層觀光巴士回來了！去年12月快閃台中一個月試營運後，經過路線優化，4月1日開始改為每站均可上下車。4、5月搭乘台中雙層巴士，還能加碼品嚐到屋馬集團新甜點品牌三段花達克瓦茲一顆，限量2,000顆，送完為止。

4月1日至5月31日購買四小時套票，還能獲得價值超過3,500元的台中吃喝玩樂酷碰券。親友來台中不訪推薦搭乘台中雙層觀光巴士，利用四小時套票券一次看遍台中的日與夜，再用各種美食兌換券吃遍台中人氣名店。

華府旅遊集團董事長廖泳淀表示，2025年最新台中玩法，搭乘雙層觀光巴士享受春天微風吹拂，一邊吃著有錢也買不到的甜點，近距離感受行道樹梢綠芽，以不同視角重新認識台中，再搭配台中排隊名店美食，或者到逢甲夜市感受市井小吃的生命力，完美的台中半日遊就從搭乘雙層巴士開始。

廖泳淀說，無論是白天欣賞迷人的城市風光，還是夜晚沉浸在燈影交織的氛圍中，俯瞰台中的多樣景致，盡情發掘這座城市的美好。搭配露天座位與中、英、日、韓四語景點導覽，為遊客帶來輕鬆又精彩的全新旅遊體驗。

台中雙層觀光巴士回歸上路，攜手台中多家知名美食名店推出四小時搭乘券套組優惠，包含屋馬集團旗下屋馬燒肉、涮屋馬、金韓食；人氣手搖飲大茗、TSUTAYA BOOKSTORE、逢甲夜市必吃串燒名店激旨燒鳥、原型食物的專家PokéPoké．波奇波奇，以及華府旅遊集團旗下品牌等，均提供免費贈品或超值優惠回饋雙層巴士遊客。

300元車票可不限次數上下車，再送回饋價值超過十倍的優惠券，目前除線上訂票之外，4月1日起，起訖站亦有台中李方艾美酒店及逢甲星享道酒店、文華道會館、享得道Hotel，均有提供實體票券販售。

不管入住逢甲要往舊城區，探訪東南亞異國美食，或者入住火車站周邊，要前往逢甲夜市吃遍小吃，台中雙層觀光巴士可提供截然不同的視角，探索這座城市，春天遊台中千萬不可錯過。

台中雙層觀光巴士每天下午從台中火車站出發，沿途停靠台中公園、台中州廳、柳川水岸景觀步道、草悟道市民廣場、國家歌劇院、秋紅谷、逢甲商圈共八站點，每日三班次。

下午3點、5點及晚上8點從台中火車站出發，下午4點、7點、9點從逢甲夜市返程，全車共40席露天座席，配有四種語言景點導覽，讓外籍觀光客能透過雙層觀光巴士認識更多不一樣的台中景點。

搭乘台中雙層觀光巴士可以俯瞰台中的多樣景致，盡情發掘這座城市的美好。圖／華府旅遊集團提供
搭乘台中雙層觀光巴士可以俯瞰台中的多樣景致，盡情發掘這座城市的美好。圖／華府旅遊集團提供
乘客利用四小時套票券一次看遍台中的日與夜，美食兌換券則可吃遍台中人氣名店。圖／華府旅遊集團提供
乘客利用四小時套票券一次看遍台中的日與夜，美食兌換券則可吃遍台中人氣名店。圖／華府旅遊集團提供

夜市 觀光

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