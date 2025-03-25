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台北嘉佩樂酒店即將開幕 最頂級套房可直望101

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
國亨開發董事長邱德馨、台北嘉佩樂酒店總經理Dennis Laubenstein25日舉辦開幕儀式。嚴雅芳／攝影
國亨開發董事長邱德馨、台北嘉佩樂酒店總經理Dennis Laubenstein25日舉辦開幕儀式。嚴雅芳／攝影

國際頂級酒店品牌相繼在北市精華區插旗，今年首發亮相的台北嘉佩樂酒店將於4月1日正式開幕，成為嘉佩樂酒店集團在台灣的首家據點。酒店總經理Dennis Laubenstein於25日表示，開幕首年預估住房率可達55%，每晚平均房價約2萬元，最高價的套房浮動房價約在30萬上下，將以高端市場為主要目標客群。

看好台灣高端旅遊發展，以及亞太商務旅遊市場重要性逐年提升，台北嘉佩樂酒店以「私人宅邸、奢華體驗」為核心，鎖定頂級商務人士與高端度假旅客，期望成為台北高奢酒店市場的新標竿。台北嘉佩樂酒店預期，未來旅客市場來源將以亞洲國家為主，韓國、日本、新加坡、香港占比將達55%，其次為國內市場占比25%、美國市場20%。

台北嘉佩樂酒店座落於凱基金控（2883）總部，業主為國喬集團（1312）旗下的國亨開發，整體規劃僅86間客房與套房，營造私密性極高的城市度假氛圍。嘉佩樂酒店強調「私人宅邸」概念，將每間客房都打造為高端豪宅般的精緻空間。其中，六間獨特設計的房型擁有私人戲水池與露臺，猶如城市中的Villa，亦展現品牌對極致奢華的投入。

酒店內最頂級的「嘉佩樂套房」共有二間，坪數達70坪，設有私人健身室、獨立用餐區與典雅客廳，並擁有開闊視野，可直望台北101大樓。該房型為全館最高等級，採浮動房價制，每晚價格約30萬元。此外，全館共設有19間客房可欣賞台北101，可觀看跨年煙火的飯店又多了一個新選擇。

隨著台北嘉佩樂酒店即將開幕，嘉佩樂酒店集團在全球版圖擴展至八間頂級酒店與度假村，現有據點遍布新加坡、烏布、曼谷、河內、雪梨、上海、海南土福灣等地，皆以極致奢華與高隱私度著稱。

未來，嘉佩樂將持續拓展全球市場，計畫在南京、深圳、京都、利雅德等城市陸續開設新酒店，其中京都嘉佩樂預計於2025年底亮相，而台灣市場除了即將開幕的台北嘉佩樂酒店，嘉佩樂度假村亦預計於2027年在墾丁開幕。

台北101 房價 新加坡

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