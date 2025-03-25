全台首間嘉佩樂酒店4／1開幕！插旗敦北 每晚2萬起跳

全台首間嘉佩樂酒店將於4月1日開幕，位在台北敦化林蔭大道旁，酒店設計融入在地文化、打造一所城市中的「現代雅居」。全館共有86間客房和套房，每晚房價2萬起跳。

嘉佩樂酒店集團總裁Cristiano Rinaldi專程來台參加開幕記者會，他表示，品牌第8家酒店選擇落腳台灣台北，是被台北深厚的文化底蘊和民眾的熱情深深吸引，這間酒店不遵循任何故事腳本，他希望透過沈浸式的感受、多元的視角，向世界旅人展現台北獨特的魅力。

●台北專屬的旅人體驗

台北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）位於敦化北路上，步行至台北小巨蛋約5分鐘，鄰近台北101、松山機場，交通便利。酒店由知名國際設計師André Fu規劃，他以「城市綠洲」為核心概念，開啟奢華旅行的新高度。他說，首次抵台，經過敦北成排的老樹，就像是逃離了城市的一塊美麗綠洲；他也坦承，「長型的地基，是項大挑戰」，「我希望打造一種私宅感，讓旅人感受到私密、溫暖，屬於台北的不一樣的溫度」。

台北嘉佩樂酒店最大特色之一，是品牌獨有的「嘉佩樂客廳」，所有住客皆可免費使用，24小時提供輕食飲品。另一項推薦是文旅官為住客打造的各種體驗，例如晨間的「喚醒」，在晨曦微光中、酒店外的老榕樹下，收音機播放著懷舊音樂，一碗熱豆漿、香氣滿溢的油條，搭配著文旅官講古，是一場讓旅人難忘的沈浸式體驗。

酒店86間客房中，包括8間套房及78間客房，坪數從20坪起跳。其中的「嘉佩樂套房」，就像一處低調奢華的私宅，不僅設有視聽室、SPA芳療室、客廳與主臥等空間，還可坐覽台北101的絕佳視野，目前已有人搶先預訂入住。

此外，酒店還擁有4個多功能活動空間、5間不同風格的餐廳，就連電梯設計也創造出每部不同的情境。酒店一樓有傳承經典火烤工藝，嚴選28天乾式熟成肉品的「焰28」；雅緻的大廳酒吧「鵲羽軒」；融合經典法式甜點工藝與台北季節食材的「Atelier Plume點心坊」；還有天花板飾以台灣紅磚瓦意象的「榕居」，以現代手法演繹傳統粵菜精髓；以及提供日式板前無菜單料理，僅有14席的「Mizue」。另有充滿特色的三層酒吧，預告將在5月登場。

●星群環繞的貼心服務

台北嘉佩樂的設計巧思之一，在於許多的長廊與落地窗，以此引進美麗流動的光影，也在訴說品牌精神：大顆星星代表旅人，環繞著的小星星群則是員工，「以客為尊」以抽象又浪漫的意涵傳達。

台北嘉佩樂歡慶開幕，「啟幕嘉年」專案提供每日香檳早餐，入住期間再享台幣3,000酒店抵用金。同時推出「靈感嘉旅」專案，凡預訂兩晚套房或以上房型，即可享嘉佩樂水療及健身中心30分鐘漂浮艙體驗、每日香檳早餐、量身打造的「文旅嘉選」活動，以及於「焰28」西餐廳或「榕居」中餐廳品味精緻雙人晚餐。

台北嘉佩樂酒店是嘉佩樂酒店及度假村打造的第8家酒店，目前於新加坡、烏布、曼谷、河內、雪梨、上海、海南土福灣等地設點，未來計畫將在南京、深圳、京都、利雅德等地陸續揭幕新酒店。同時榮獲Travel + Leisure雜誌美國版2023及2024年度世界旅行獎「全球最佳酒店品牌」的殊榮。