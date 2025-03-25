統一時代台北店美人節4/1開跑 檔期目標年增5%

統一時代百貨台北店「美人節」檔期，於4月1日至4月16日開跑，首6日推出化妝品、香氛、內衣滿2,000元送300元，使用icash2.0或icash Pay支付滿6,000元再送300元，icash Pay綁定聯名卡滿6,000元再加送200元，合計最高消費滿6,000元就送1,400元，回饋率達25%，此外，全館指定櫃位首6日也推出滿3,000元送300元，再送《卡娜赫拉的小動物》卡友禮，全檔期目標為年增5%。

統一時代百貨台北店今年攜手日本人氣插畫《卡娜赫拉的小動物》，以主題手繪插畫風格呈現，美人節共推出兩波卡友禮，第一波4月1日至4月6日推出「粉實用！輕薄體重計」，輕薄好收納，實用又不占空間；第二波4月10日至4月13日推出「裝可愛！休閒造型包」容量超大，大頭造型萌翻天，帶出門更吸睛。

另外，整檔4月1日至4月16日加碼限定滿額禮「超方便！折疊收納推車」以及現在流行的收納型手推車，不論外出購物、家用收納都方便，折疊式的設計也讓組裝更容易，凡全館指定櫃消費滿3萬元即可兌換乙組，或是持當日累計發票金額，滿2,000元（含）即可以1,200元現金加購乙組，限量1,000組。

統一時代百貨台北店推出化妝品、香氛、內衣推出滿2,000元送300元活動，再搭配各品牌買一送多特惠組合，最低4折起，使用icash Pay支付，加碼回饋最高可達25%，整體折扣再下殺，消費者搶購力道可望加深。

除了百貨的超殺折扣外，各大人氣品牌更是推出買一送多優惠組合，像是LANCOME NO.1蘭蔻小黑瓶發燒組，雅詩蘭黛全方位小棕修護組，SK-II超限量摯愛青春加大組，WHOO后天氣丹煥亮晶露組，還有SHISEIDO國際櫃激抗痕緊緻精雕霜組等不僅物超所值，換季保養現在買最划算！除了品牌折扣優惠外，更推出統一時代百貨台北店限定套組，包含SHISEIDO國際櫃NO1乳霜王組特價5,040元，DARPHIN膠原小金霜煥活組特價4,200元，Kiehl’s無油抗痕V臉組特價6,500元、修護保濕抗皺組特價5,700元，DECORTE超微導全能修護精粹典藏組，特價4,300元，都是今年選購重點。