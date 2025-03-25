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追上「老公」柳演錫腳步 蔡秀彬穿整套TORY BURCH飛台北

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
蔡秀彬的機場穿搭，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包。圖／TORY BURCH提供
蔡秀彬的機場穿搭，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包。圖／TORY BURCH提供

人氣韓劇「現在撥打的電話」男、女主角先後來台出差，在柳演錫來台舉辦舉辦專場活動後，劇中老婆蔡秀彬今日稍早現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。

蔡秀彬的機場穿搭身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包，整體造型充滿青春活力，全身行頭都被TORY BURCH包下，善盡開幕嘉賓職責。

為慶祝TORY BURCH台北101精品店全新開幕，以及春夏系列同步登場，TORY BURCH 3月26日特別選在信義區「Flare Taipei」舉辦派對，特別邀請蔡秀彬蒞臨，以及李沐、林映唯、詹子萱、Melinda Wang等時尚嘉賓一同出席。

韓星蔡秀彬現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。圖／TORY BURCH提供
韓星蔡秀彬現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。圖／TORY BURCH提供
蔡秀彬的機場穿搭，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包。圖／TORY BURCH提供
蔡秀彬的機場穿搭，身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包。圖／TORY BURCH提供
韓星蔡秀彬現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。圖／TORY BURCH提供
韓星蔡秀彬現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。圖／TORY BURCH提供

台北101 機場 老婆

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