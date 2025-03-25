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追上「老公」柳演錫腳步 蔡秀彬穿整套TORY BURCH飛台北
人氣韓劇「現在撥打的電話」男、女主角先後來台出差，在柳演錫來台舉辦舉辦專場活動後，劇中老婆蔡秀彬今日稍早現身仁川機場，準備搭機前往台北，出席3月26日TORY BURCH台北101開幕活動。
蔡秀彬的機場穿搭身著TORY BURCH 2025春夏系列T Monogram丹寧工裝外套，搭配彈力型迷你網球裙，腳踩Destiny運動鞋、肩背T Monogram塗層帆布迷你水桶包，整體造型充滿青春活力，全身行頭都被TORY BURCH包下，善盡開幕嘉賓職責。
為慶祝TORY BURCH台北101精品店全新開幕，以及春夏系列同步登場，TORY BURCH 3月26日特別選在信義區「Flare Taipei」舉辦派對，特別邀請蔡秀彬蒞臨，以及李沐、林映唯、詹子萱、Melinda Wang等時尚嘉賓一同出席。
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