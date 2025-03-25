7-ELEVEN「美味聯萌大明星」史努比上菜！還有「沙士風味思樂冰、雪淋霜黑芝麻牛奶霜淇淋」

7-ELEVEN看好聯名行銷使得商品買氣一加一大於二的魅力，自4月1日起與風靡全球超過半世紀、全球最紅的卡通狗狗—史努比合作，特別在花生漫畫75週年之際，共同帶來超商近年最大規模的商品企劃「美味聯萌大明星」，從史努比愛吃的食物和飲品做為創意靈感，推出超過15款食飲系列新品，類型橫跨主食、配菜、甜食、點心等，搭配花生漫畫75週年史努比限定包裝，享受吃美食也能被史努比包圍的滿滿幸福。

7-ELEVEN與史努比多年來深度合作，有各式獨家周邊商品、於不同週年期間推出限定全店集點活動，迄今也已開設11間7-ELEVEN史努比肖像主題聯名店，本次為首度將史努比肖像結合超商鮮食開發，與自有西式料理品牌「Ohlala」合作3款主食，可愛包裝搭配獨家贈品小物，賦予每份餐點更多驚喜。4月1日起凡購買史努比聯名指定鮮食商品，免費送史努比天天好心情貼紙包一包（共20款，每包2入，隨機出貨，送完為止），4月2日至4月15日還可享花生漫畫75週年系列指定品項OPENPOINT點數5倍送的超值優惠。

與源自美國的史努比合作，少不了美式風味的美食，7-ELEVEN攜手星宇航空共同開發「美式漢堡排筆管麵」，以厚實多汁的漢堡排搭配經典墨西哥辣醬筆管麵帶來微辣的大人風味，也與知名品牌「瑪莉屋」合作史努比最愛的「美式臘腸比薩」單入薄片方便即食，兩款商品包裝上均有史努比大廚賣力出餐的萌趣畫面。新品還有烙印史努比圖樣的「起司披薩包」，以及圓形御飯糰「炙烤燻腸」有歐拉夫和史努比兩種可愛包裝，另外「Ohlala烤雞燻腸白醬焗飯」、「Ohlala義式蕃茄肉醬義大利麵」、「美式紐奧良烤雞翅」也換上史努比剪影和造型包裝，4月26日起「大亨堡」外盒也有歐拉夫和史努比的身影。

適逢花生漫畫75週年，7-ELEVEN也進一步以「花生漫畫」意象和史努比愛吃的點心作為發想多款商品，像是「花生厚片土司」、「花生醬燻培根熱壓土司」、Q彈麻糬搭配香濃顆粒花生雙層內餡的「花生大福」、「起司QQ條」、「多拿滋—優格巧克力風味甜甜圈」等。

飲料部分，現做茶飲品牌CITY TEA共推出6款經典史努比經典心情語錄杯與1款75週年限定杯套，吸睛包裝搭配呆萌可愛歐拉夫與經典討喜史努比，一杯在手可愛無敵。新品CITY TEA「蜜桃果粒冰茶」，採用松柏嶺四季烏龍為基底，經過輕焙火處理，帶有淡雅花香，入口圓潤順滑，再搭配真實蜜桃果肉，酸甜交織，是春日午後最清爽飲品選擇。

不僅如此，史努比最愛喝的沙士也變身「思樂冰」新品全新沁爽「沙士風味」，最經典的汽水口味之一，獨特沙士風味結合細緻綿密的氣泡口感。本次推出6款史努比圖樣思樂冰杯身，讓這份經典回憶更加可愛又美味。

「雪淋霜」與「酷聖霜」霜淇淋則是採用在地食材，與雲林縣政府及虎尾鎮農會、三小市集合作。「雪淋霜霜淇淋」以知名品牌「芝初」的純正8倍細黑芝麻粉拌入，打造濃郁芝麻系「黑芝麻牛奶霜淇淋」；美式冰品「酷聖霜霜淇淋」則選用「雲林良品」虎霸王花生醬製成「鹹花生奶油霜淇淋」，帶來鹹甜好吃的濃郁花生香。兩款冰品首次創新推出使用虎霸王與三小市集花生醬烘焙「香濃花生餅杯」，活動期間換上超萌史努比杯套或杯身。4月2日至4月29日每週五、六、日憑icash2.0與icash Pay兩大支付消費享全口味享第二件半價。

4月2日至4月15日期間，購買CITY TEA、CITY PEARL與思樂冰全品項，享任選第二杯飲品半價，還可加價39元擁有一組超Q萌「史努比造型吸管」，每組共2入，共有4款造型，以史努比大頭或歐拉夫大頭設計，採用矽膠材質設計，可重複使用，兼具環保與收藏價值，數量有限，售完為止。