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搶攻遊日商機 20台以上觀光列車90天前開放訂票

中央社／ 台北25日電

為了搶攻台灣旅客遊日商機，旅遊業者宣布，即日起熱門的由布院之森、阿蘇男孩、雙星4047等觀光列車可以透過旅遊平台訂票，還能提早90天前預約，讓旅客避開搶票壓力。

根據交通部觀光署統計，113年赴日本旅遊600萬6116人次，創下102年以來新高。

Klook今天發布新聞稿表表示，全新上架18台日本觀光列車，包含由布院之森、阿蘇男孩、超級白兔號、雙星4047等，加上之前提供預約的觀光列車，平台上有超過20台的觀光列車提供旅客預訂。

由於日本觀光列車是開放搭乘日前1個月才提供旅客預訂，時常有民眾在網路哀嚎搶不到，Klook指出，透過平台預定可以提前90天預約，避開搶票壓力，還可自由選位如特色車廂、景觀座位，並支援中文介面等。

另外，日本4月將有日本大阪世界萬國博覽會、瀨戶內藝術祭等活動，旅遊業者KKday推出促銷活動，主打全站西日本交通、旅遊、住宿商品94折優惠。

日本 觀光列車

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