2025年百達翡麗珍稀工藝展 4/5起於日內瓦沙龍登場

有「表王」美譽的高級製表品牌百達翡麗（Patek Philippe）將於四月5日起至26日止，於日內瓦羅納街（rue du Rhône）上的百達翡麗沙龍舉辦2025年度百達翡麗珍稀工藝展（Rare Handcrafts 2025），共將展出78件全新珍稀工藝作品，包括23 件圓頂座鐘和小圓頂座鐘、1件座鐘、10枚懷表與44枚Calatrava和Golden Ellipse腕表。現場除了一系列融合了技術實力和無限創造力的豐富時計，也將有手工雕刻師和琺瑯師的演示微型工藝的精湛技藝。

百達翡麗以身為傳統珍稀工藝的守護者為傲，每年均會發表全新系列的珍稀工藝時計作品，包括限量發行之作和世上獨一無二的孤品，體現將近5個世紀以來用於裝飾鐘表的各種罕見人手工藝。身為日內瓦最具有指標性的製表品牌，百達費力秉持逛新的傳統，不斷推動這些珍罕的技術隨著時代進步，透過愈來愈豐富多元的靈感創作圖案、挑戰多樣的可能性，創作出令人目眩神馳的全新傑作。

2025年度百達翡麗珍稀工藝展所展出的78件全新珍稀工藝作品，運用到各式各樣的精彩技術，包括大明火掐絲琺瑯（Grand Feu cloisonné）、微縮彩繪琺瑯、灰階琺瑯（grisaille）、透明琺瑯（flinqué）、金箔琺瑯（paillonné）、佛瑞琺瑯（Fauré）、手工雕刻、手工機鏤雕花（guilloché）、以及珠寶鑲嵌等許多傳承數百年的傳統工藝；百達翡麗也運用許多鐘表令譽前所未見的創新技術來豐富各式各樣的主題創作，例如今年就在一款圓頂桌鐘上，首度在細木鑲嵌和彩陶上加上Longwy 琺瑯。

這些令人目不暇給的原創裝飾藝術傑作，會分別在三個展區空間中呈獻。首先會看到的是中央展區12款以12星座為創作主題的Calatrava腕表，表圈採用機鏤雕花裝飾技術裝飾巴黎飾釘紋（Clous de Paris）或平頭釘（hobnail）圖案，搭配掐絲琺瑯、金箔琺瑯、或裝飾灰階琺瑯的利摩日白瓷（blanc de Limoges）表盤。

面向日內瓦湖的沙龍展廳所展出的作品均與大自然有關，主題涵蓋動植物、普羅旺斯、與雅馬遜。其中一系列飛鳥表款為本區備受矚目的焦點，例如今年展覽海報上的主角，就是編號5738/50J-011的「黃冠鳳頭鸚鵡」Golden Ellipse腕表，表盤採用掐絲琺瑯與微縮琺瑯刻畫一隻棲息在松樹上的黃冠鳳頭鸚鵡，也是百達翡麗率先釋出的兩件預告作品之一。

限量10枚的「黃冠鳳頭鸚鵡」是以日本江戶時代畫師伊藤若沖的作品為靈感，光是松樹部分就運用了90公分長的金絲手工勾邊，畫面上揉合從透明到半透明、不透明共20種色彩，表盤平均需要在800°C燒烤15次以上才算大功告成。腕表由經典的超薄240自動上鍊機芯所驅動，搭配亮面珊瑚色鱷魚皮表帶。

另一間面向羅納街的展間，則展出各式各樣人文主題的創作，從繪畫、音樂、文學、建築、到釀酒、甚至日內瓦湖傳統的三桅帆船等運動。其中一件作品就是這次的預告作品之一、編號20191M-001的「滑雪往事」掐絲琺瑯圓頂座鐘。這件獨一無二的作品，圖案靈感來自瑞士滑雪場的骨董海報，運用大明火掐絲琺瑯結合瑞士平面設計的特色，勾勒出阿爾卑斯山雪季的黃金時代。整件作品繁複的圖案和文字共運用超過16公尺、總重近39克共三種不同粗細的金絲，復古懷舊的色調則薈萃了45種透明和半透明的琺瑯色調。微縮彩繪的部分則運用了7種不同的顏色，每一片琺瑯都要在高達770°C的高溫中燒烤12次。

這件圓頂座鐘的裝飾太陽放射紋的小時圈搭配深藍色亮漆的阿拉伯數字時標，與雪板造型的時針和分針色調相呼應；表盤的皮革則讓人想起滑雪小木屋中的溫暖氛圍。該時計搭載搭載由電動馬達上鍊的17''' PEND機械機芯。

●2025年度百達翡麗珍稀工藝展●

期間：2025年4月5日起至26日止 地點：日內瓦百達翡麗沙龍，41 Rue du Rhône 時間：除了星期日外，每日11:00-18:00 （最後入場時間17:00） 開放公眾免費參觀，建議可先於品牌官網預約（https://www.patek.com/rhc2025）

2025百達翡麗珍稀工藝展海報英文版。圖／百達翡麗提供

預告作品之一，編號20191M-001 「滑雪往事」掐絲琺瑯圓頂座鐘背面，琺瑯上飾有微型繪畫。圖／百達翡麗提供

2025百達翡麗珍稀工藝展海報法文版。圖／百達翡麗提供