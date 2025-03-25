全家便利商店minimore甜點周年慶開跑！新推「開心果貝殼夾心、焦糖烤布蕾塔」

台灣甜點市場年產值高達150億元，全家便利商店看好「甜蜜商機」，積極擴張minimore甜點版圖，透過「自營工廠、日本技術、經典再造、虛實渠道」4大策略，助業績連續3年成長超過兩成，去年更熱銷超過1,500萬份，相當於每2秒就賣出一個。歡慶品牌推出3周年，「全家」minimore甜點陸續端出開心果貝殼夾心、焦糖烤布蕾塔、抹茶乳酪千層夾心等7款甜點新品，再度引領味蕾時尚潮流，4月1日前購買minimore甜點，享全品項任選兩件69折。

歡慶minimore甜點周年慶，「全家」實體店舖開賣7款新品；首推「開心果貝殼夾心」（3月26日開賣），以近年爆紅的開心果口味為核心，濃郁內餡與脆粒夾入兩片瑪德蓮中，打造精緻奢華的甜點時光；日本全家超人氣布丁系列「焦糖烤布蕾塔」（3月26日開賣），鬆脆塔皮結合綿密杏仁蛋糕，再疊上整顆烤布蕾搭配香甜焦糖淋面，入口甜蜜爆擊；「布丁夾心蛋糕」焦糖布丁夾入鬆軟蛋糕，帶來多重口感享受；另有「午冬5.TUNG」聯名第二波甜點新品，「抹茶乳酪千層夾心」濃郁抹茶乳酪餡與千層酥搭配細緻口感；「焙茶酥頂點心杯」酥脆餅乾與焙茶沾醬隨心搭；「阿薩姆QQ蛋糕捲」以Q軟麻糬搭配阿薩姆內餡，捲入綿密蛋糕中；「可可脆皮泡芙」（3月26日開賣）黑可可淋面外皮包覆絲滑可可內餡，巧克力控必嘗。即日起至4月1日，於「全家」店舖購買minimore甜點全品項任兩件享69折優惠，或搭購Let’s Café中杯以上指定飲品享minimore甜點半價優惠。

此外，「全家」搶先為消費者張羅母親節好禮，FamiPort型錄預購以「甜蜜獻禮」為主題，化身「全民甜點指南」，minimore甜點更首度入列，開賣8吋法式千層蛋糕及提拉米蘇千層蛋糕；FamiPort更另更匯集全台甜點名店、團購人氣品牌，精選近100款甜品搶攻母親節商機。推薦台灣老字號品牌「紅葉蛋糕」黑森林蛋糕及紅玉長條蛋糕、「法朋烘焙坊」老奶奶檸檬蛋糕、「BAC」茶韻鐵觀音蛋糕、「亞尼克」黑芝麻脆脆生乳捲，另有熊夫人甜點、楊嘉明冠軍烘焙、波士頓派名店言久嵢、七見櫻堂等人氣商品，即日起至5月11日於「全家」FamiPort機台預購下單，享指定商品任選2件95折、3件92折，還可將全台名店甜點宅配送到家。

●附註：詳細優惠活動內容以門市、APP、網頁公告為準。