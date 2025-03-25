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限時4天！「2025統一集團生活美學館」高雄夢時代登場

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館登場，匯聚30個人氣品牌帶來限定優惠，消費滿額拿生活好禮、還有機會抽中萬元禮券。圖／統一集團提供
「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館登場，匯聚30個人氣品牌帶來限定優惠，消費滿額拿生活好禮、還有機會抽中萬元禮券。圖／統一集團提供

最歡樂的生活美食展「統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館登場，今年活動規模全面升級，匯聚30個人氣品牌，帶來限定優惠、美食試吃與驚喜滿額禮；此外，逛展的每人單筆消費滿129元就可加碼兌換生活好禮（限量），累積消費滿299元還有機會抽中萬元禮券，每天都會抽出一名幸運得主，現場還有宅配到府的寄送服務，讓大家輕鬆購物。

「統一集團生活美學館」展覽現場舞台精彩活動不間斷，每天早上10:40將提供早鳥美味大放送，「昂舒巴黎現烤可頌」限量百份免費吃。還有OPEN!家族攜手雪鈴兔波波、酷樂+雪樂貓、波堤獅輪流登場，與現場粉絲同樂、唱跳互動，送出神秘小禮物，各品牌也會輪番上台帶來趣味的互動遊戲與驚喜好禮。

展場精選烘焙香氣四溢，Mister Donut推出指定甜甜圈3入110元的甜甜價；Semeur聖娜的招牌鮮奶芙蓉蛋塔限時6入168元優惠；法式精品烘焙—昂舒巴黎熱銷的現烤焦糖肉桂捲強勢回歸，搭配法式奶油雪茄捲、現烤奶油可頌與可麗露，推出全品項買3送1；Bellopane貝洛邦推出主廚現做的歐式美味開放三明治，晨光GOLD生土司全系列則帶來限量高質感生土司餐點，展場獨家風味不能錯過。

7-ELEVEN雪淋霜、思樂冰將也將推出展場限定商品，還有不可思議茶BAR的荔枝寒天青茶、花果香氣馥郁的CITY PRIMA精品美式咖啡，以及櫻花限定版氣泡飲等多款飲品、冰品不定期買1送1。COLD STONE酷聖石限量新品展場搶先嘗，全新推出QQ鯨樂園、濃脆阿華田、海鹽焦糖脆脆、蜜桃美莓等4款新口味，每款嘗鮮價100元。21Plus招牌香草烤雞、烤雞腿則有展場指定品項79折。

此外，展場還有茶裏王限時組合價8折起、Cophi精品咖啡豆5折起；瑞穗鮮乳、統一陽光帶來一年一次的展場限定優惠組合，還可享免費宅配服務；FIJI WATER斐濟天然礦泉水6瓶組85折優惠，加碼送限量品牌拼接黃麻提袋；星巴克、CupiCho精品巧克力專賣店推出超值禮盒；BEING spa精選居家保養商品3件75折優惠；BEING sport健身房主打會籍月費988元起，最高加贈二個月，還可以再抽按摩椅等各項大獎。

統一蛋糕屋、牛乳石鹼、icash2.0、瑞穗鮮乳、茶裏王各別推出消費滿額的互動加碼禮。首次參展的保健品牌心焙雞精推出展場限定禮盒優惠，攜手統一新世代樂活麵—來一客辛辣香菇、滿漢大餐Gold系列、巷口拌麵、統一麵小時光麵館、大補帖藥燉排骨等，多款新品首次登場，加碼推出超值回饋活動，凡購買麵食產品單筆滿99元即可參加抽好禮活動，有機會抱回一整箱泡麵。

●附註：詳細優惠活動內容以現場公告為準。

「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館登場，OPEN!家族攜手雪鈴兔波波將與現場粉絲同樂、唱跳互動。圖／統一集團提供
「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館登場，OPEN!家族攜手雪鈴兔波波將與現場粉絲同樂、唱跳互動。圖／統一集團提供
「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。圖／統一集團提供
「2025統一集團生活美學館」4月3日至4月6日將於高雄夢時代購物中心8F時代會館盛大登場。圖／統一集團提供

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