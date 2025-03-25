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2025台北國際美容保養展3/27登場！「韓、日、中、泰」國際展商參與度創新高

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）邁入第35屆，將於3月27日至3月30日在台北世界貿易中心展覽一館A、D區盛大舉行。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）邁入第35屆，將於3月27日至3月30日在台北世界貿易中心展覽一館A、D區盛大舉行。圖／主辦單位提供

今年開春最大美妝盛宴將於本周登場，由聯合報系集團旗下之聯合線上公司與香港商法蘭克福展覽有限公司台灣分公司共同主辦的「2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會（Beauty Expo 2025）」邁入第35屆，將於3月27日至3月30日在台北世界貿易中心展覽一館A、D區盛大舉行，此次不僅標誌著展會35年的輝煌歷程，更首度以法蘭克福展覽集團全球Beautyworld系列展之姿亮相。本屆展會以「Beauty by Innovation.美麗創新.」為主題，匯集國內外頂尖美容產業品牌，展現最新美業科技、技術與創新成果。

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會展會規模創近年之最，共230間企業參展，展位數達500個，總展出面積達11,142平方公尺。其中，國際展商陣容空前強大，共有55家海外企業參展，來自韓國、日本、中國大陸、泰國等四地，創下歷屆展會國際參與度新高。

為深化亞太區域美容產業交流，大會特別於3月27日開展首日下午3點舉辦「2025亞太國際美業趨勢論壇」，論壇將由台北市化粧品商業同業公會理事長謝偉斌開場致詞。本次論壇邀請到兩位重量級產業專家：韓國Trendier.ai首席產業分析師Lucie Shin將以「最新韓國美容趨勢洞察」為題進行專題演講，緊接著日本BeautyTech.jp總編輯矢野貴久子（Kikuko Yano）將分享「日本化妝品市場洞察與趨勢」。

論壇下半場的專業座談，將由台灣美容醫學產業全國聯合會理事長蔡豐州擔任主持人，與兩位國際講者及台灣美業代表共同探討「立足台灣、鏈結韓日：打造全球美容產業新生態系」，聚焦最新醫療賦能美容保養議題、創新思維與國際轉型等關鍵趨勢。為促進國際交流無障礙，論壇全程提供AI輔助即時翻譯字幕服務。

2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會匯集國內外頂尖美容產業品牌。圖／主辦單位提供
2025台北國際美容保養展暨美甲美睫博覽會匯集國內外頂尖美容產業品牌。圖／主辦單位提供

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